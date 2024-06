Arrestato 42enne di Bibbiena per detenzione e spaccio di droga

Nella serata del 22 giugno, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bibbiena hanno arrestato un uomo di 42 anni, incensurato e domiciliato a Bibbiena, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un potenziato servizio di controllo del territorio, mirato a garantire la sicurezza degli eventi serali, una pattuglia del Radiomobile ha fermato un individuo sospetto per una perquisizione personale.

L’uomo è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, cocaina e una somma di 195 euro in banconote di piccolo taglio.

Questi indizi hanno portato i militari a procedere con una perquisizione domiciliare.

La perquisizione presso l’abitazione ha permesso di scoprire ulteriori sostanze stupefacenti non ancora confezionate, tra cui 8,2 grammi di marijuana e 87,7 grammi di cocaina.

Sono stati inoltre sequestrati materiali da taglio, strumenti per il confezionamento e un bilancino di precisione, chiari indicatori dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.