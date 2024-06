Arezzo: otto persone intossicate da spray orticante

Nella notte, alle ore 1.40, il 118 della ASL TSE è stato allertato ad Arezzo per la segnalazione di dispersione di spray orticante nei pressi di via di Colcitrone. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e la Misericordia di Arezzo con due mezzi BLSD, e un infermiere disaster manager per la valutazione dell’emergenza.

Otto persone sono risultate intossicate a causa dell’inalazione della sostanza orticante, riportando lievi irritazioni delle prime vie aeree e/o oculari. Tutti gli intossicati sono stati trattati sul luogo dell’evento.