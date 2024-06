Un fine settimana di metà Giugno da ricordare per la BBP Athletic

I giovani atleti della BBP Athletic si sono confrontati su vari campi durante l’ultimo fine settimana (15 e 16 giugno) portando tutti prestigio alla società.

Sabato 15

Si comincia Sabato 15 a Pietrasanta (LU) con i regionali dove Aurora Banchetti (al primo anno di categoria ragazze) centra un 4° posto sulla distanza dei 1000mt. con un ottimo tempo di 3’23’’.



Domenica 16, mattina

A poche ore poi sulla stessa distanza Aurora andrà a conquistare il titolo provinciale con 3’29’’ (seconda la compagna Matilde Severi) e il terzo posto con 4m33cm nel lungo. Nella stessa manifestazione svoltasi a Montevarchi il compagno di squadra della categoria ESO A Gabriele Serafini andava a conquistare il doppio titolo provinciale sui 600mt. (1’54’’) e nel lungo (3m95cm).

Domenica 16, pomeriggio

Nel pomeriggio si svolge a Capolona la tradizionale manifestazione di corsa per le categorie giovanili.

Nei pulcini femminili (50mt.) battaglia fino all’ultimo metro con vittoria di Martina Cecere, 3° la compagna Ginevra Amadei.

Poco dopo gli ESO C si danno battaglia sui 250mt.: purtroppo una caduta dopo pochi metri mette fuori gioco la favorita di categoria Ginevra Fini (Atl. Sestini); la gara si conclude con il 2° posto di Isabella Amadei, 3a Alba Arcelli.

Si passa agli ESO B (500mt.) dove Bianca Miliciani conquista il 1° posto con un buon distacco sulla seconda e al 3° posto la compagna di squadra Emma Marraghini (al primo anno di categoria in netta crescita).

Fra i maschi doppietta BBP con Gallotti Teo e Pane Leonardo.

È poi la volta delle ESO A dove Anna Arcelli conquista un ottimo 1° posto con una gara in rimonta che si risolve al terzo giro superando la forte atleta dell’Atl. Sestini Chiara Raffaelli.

Fra i maschi di categoria Gabriele Serafini va a confermare l’ottimo stato di forma portando a casa il 1° posto davanti al compagno di squadra Lorenzo Paolozza, chiude il podio Manuel Giuliani.

Ultima gara di giornata ragazze e cadetti corrono assieme sui 1000mt.: vince Leonardo Melzi fra i maschi e alle sue spalle la coppia Matilde Severi e Aurora Banchetti che arrivano assieme al traguardo coronando una giornata di sport e condivisione in seno alla BBP Athletic.

Le gare vedranno uno stop per il periodo estivo con ripartenza a Settembre.