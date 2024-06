Pedone investito a Terranuova Bracciolini: giovane in codice rosso trasportato a Careggi

Il servizio di emergenza del 118 dell’Asl Tse è stato prontamente attivato alle 14.46 per un grave incidente avvenuto in via Ponte Mocarini.

Un giovane di 25 anni è stato investito mentre attraversava la strada, riportando ferite di notevole entità.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti l’automedica e i volontari della Misericordia di Terranuova, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito.

Le forze dell’ordine sono arrivate poco dopo per gestire la viabilità e avviare le indagini sull’accaduto.

Considerata la gravità delle condizioni del giovane, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1.

Il 25enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.