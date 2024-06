Due ori e una finale tutta Boxe Nicchi: Trionfo al torneo regionale di Sparring IO

omenica 9 giugno a Firenze si è tenuto il prestigioso torneo regionale di qualificazione al “Trofeo CONI” di Sparring IO, un’attività senza contatto che avvicina i giovani atleti al mondo del pugilato, riservata alla categoria Allievi di età compresa tra i 12 e 13 anni. La Boxe Nicchi si è presentata con 5 atleti: Grifoni Feliz Denys (Kg -50), Paternostro Tommaso (Kg +50), Petruccioli Andrea (Kg -50), Rossi Stella (Kg +50) e Sorini Anita Maria (Kg -50).

Un appuntamento molto importante per la società guidata dal Presidente Angioletta Galletti e dal Maestro benemerito Santi Nicchi. I ragazzi, grazie all’intenso lavoro svolto sotto la guida dei tecnici Aldo e Adriano Nicchi e dell’aspirante tecnico Emanuele D’Angelo, hanno portato eccellenti risultati.

Andrea e Tommaso, pur facendo un’ottima prestazione, si fermano ai quarti, causa la maggior esperienza degli avversari. Nella categoria Kg +50, Stella Rossi, dopo aver vinto in semifinale, approda in finale contro la bravissima pugile livornese Neri. Un match molto equilibrato che Stella affronta con coraggio e determinazione e che i giudici premiano con la vittoria.

La finale dei Kg -50 femminile vede le due atlete Sorini Anita Maria e Grifoni Feliz Denys della Boxe Nicchi affrontarsi tra di loro. Bellissimo match molto equilibrato che i giudici assegnano ad Anita.

Con queste due vittorie, la Boxe Nicchi stacca due pass su sei per il Trofeo CONI che si terrà a fine settembre in Sicilia, aggiungendosi alla qualificazione per la Coppa Italia per il secondo anno consecutivo del figlio e nipote d’arte Brando Nicchi per la categoria cuccioli, che si terrà il 22/23 giugno a Roseto degli Abruzzi.

Boxe Nicchi: trent’anni di storia del pugilato aretino.