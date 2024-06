Samuele Nicchi campione italiano esordienti F.I.J.L.K.A.M. 2024

L’aretino Samuele Nicchi, nato e cresciuto sportivamente nella A.S.D. Accademia Karate Arezzo, ha centrato il titolo Italiano della Categoria laureandosi a soli 13 anni, non ancora compiuti, alla sua seconda partecipazione alla Kermesse Nazionale “Campione Italiano F.i.j.l.k.a.m. -68 Kg. Maschili”.

“Samu”, già Campione Regionale di categoria 2023 e 2024, ha disputato 4 incontri con efficacia chirurgica, conquistando l’accesso alla finalissima .

In finale, Samuele ha vinto con un meritatissimo 1-0 a pochi secondi dalla fine con un “oikomi” perfetto al viso dell’ostico avversario.

Ha dimostrato freddezza e lucidità come un vero atleta esperto, nonostante la giovane età. Con 11 punti fatti e zero subiti, Samuele ha dato una prestazione eccezionale, rendendo orgogliosi tutti i membri della sua squadra.

Ottima prestazione anche per Giulia Marinelli, che si è piazzata con un importantissimo 7° posto nella categoria – 68 Kg femminile, nonostante abbia perso l’ultimo incontro che non le ha permesso di proseguire. Giulia avrebbe sicuramente potuto competere per almeno il bronzo, che era effettivamente alla sua portata, così come la finale di categoria. Ci rifaremo alla prossima gara.

Complimenti anche a Bianca Moretti, che si è piazzata all’11° posto.

Ha dato il massimo per proseguire, dimostrando indiscusse doti tecniche che le hanno permesso di conquistare la finale nazionale.

Un particolare ringraziamento va al Tecnico M° Roberto Petrini e al Responsabile Tecnico A.K.A. M° Enzo Bertocci, che hanno seguito gli atleti in gara, e a tutti coloro che in A.K.A. hanno contribuito a questo importante risultato.

Un elogio speciale anche alle famiglie dei tre atleti che, nonostante l’ora tarda, sono rimaste coese a incitare e supportare gli atleti e i tecnici in gara. Grazie!