Incendio in un appartamento a Levane Alta: intervento dei Vigili del fuoco di Montevarchi

Questo pomeriggio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi sono intervenuti per domare un incendio in un appartamento situato in località Levane Alta, nel Comune di Montevarchi.

Le fiamme hanno interessato una stanza della parte superiore di un appartamento terra-tetto, ma grazie all’efficace intervento dei Vigili del Fuoco, il fuoco non si è propagato al resto dell’abitazione.

Fortunatamente, non ci sono state persone coinvolte nell’incidente. Tuttavia, l’appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati.