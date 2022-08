L’Arezzo perde 3-1 nel primo test della stagione con il San Donato Tavarnelle

Finisce qui il primo test della stagione per il Cavallino, ancora alle prese con i carichi di lavoro.

87′ – Russo pericoloso da posizione defilata, Falsettini in uscita lo disturba e manda in angolo.

81′ – Damiani ci prova dal limite, tiro deviato in angolo.

74′ – Convitto dalla bandierina trova Castiglia al limite, tiro di prima intenzione ma il numero 21 non trova la porta.

65′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Noccioli supera Lorenzini appoggia al centro per Russo che firma il 3-1.

64′ – Poggesi ci prova dal limite ma non trova il bersaglio.

60′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Noccioli sfrutta un lancio da dietro e supera Falsettini dal limite, mettendo la palla nell’angolino bassa alla sinistra del numero uno amaranto.

57′ – Buoni ritmi nonostante il caldo.

Il San Donato si fa vedere battendo velocemente una punizione, l’Arezzo replica con un contropiede di Castaldo fermato in corner.

46′ – Cambiano gli interpreti tra le fila del Cavallino. Dentro Falsettini in porta e linea difensiva a quattro con Poggesi, De Pellegrin, Bruni, Lorenzini. Mediana con Castiglia in regia supportato da Damiani e Dema. Davanti Castaldo, Diallo e Convitto. Quattro cambi anche per il San Donato Tavarnelle.

Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

41′ – Esce Forte entra Ceccherini, classe 2005. Lazzarini sale in mediana.

37′ – Azione interessante per l’Arezzo che attacca con Gaddini, Pattarello riceve e crossa per Samake. L’attaccante cade trattenuto da un avversario ma l’arbitro lascia correre.

32′ – Settembrini innesca il contropiede che manda Gaddini al cross, il San Donato si rifugia in angolo.

26′ GOL AREZZO: Settembrini su punizione pareggia mettendo la palla all’incrocio dei pali, sul palo della barriera.

25′ – Forte recupera palla sulla trequarti e serve Boubacar, atterrato al limite dell’area.

22′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Russo da fuori area piazza la palla all’incrocio dei pali.

21′ – Bella azione costruita dal basso dell’Arezzo, che ha alzato i giri. Pattarello entra in area ma il suo traversone è murato dalla difesa del San Donato.

10′ – San Donato Tavarnelle più disinvolto, l’Arezzo alle prese con i carichi di lavoro e con i giusti movimenti da assimilare e mettere in pratica.

1′ – Inizia la partita. Tribuna gremita al Comunale.

AREZZO (4-3-3) : 22 Viti (1′ st 1 Falsettini); 20 Zona (1′ st 15 Poggesi), 17 Lazzarini (1′ st Dema), 4 Risaliti (1′ st 13 Bruni), 23 Pericolini (1′ st 3 Lorenzini); 14 Forte (41′ pt 24 Ceccherini; 1′ st De Pellegrin), 5 Bianchi (1′ st 21 Castiglia), 8 Settembrini (1′ st 18 Damiani); 10 Pattarello (1′ st 16 Castaldo; 34′ st Zhupa), 9 Boubacar (1′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (1′ st 7 Convitto).

A disposizione: 12 Di Furia.

Allenatore: Paolo Indiani.

SAN DONATO TAVARNELLE : 1 Cardelli, 2 Carcani, 3 Montini, 4 Gorelli, 5 Rossi, 6 Brenna, 7 Nunziatini, 8 Sepe, 9 Noccioli, 10 Russo, 11 Galligani.

Entrati: 12 Biagini, 13 Siniega, 14 Forconi, 15 Fradella, 16 Alessio, 17 Ciurli, 18 Mazzolli, 19 Poli, 20 Papalini, 21 Viganò, 24 Campinotti.

Allenatore: Lamberto Magrini.

RETI : pt 22′ Russo, 26′ Settembrini; st 15′ Noccioli, 20′ Russo.