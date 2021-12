Diciannove medaglie hanno chiuso il 2021 della Chimera Nuoto

By Ufficio Stampa

Sette ori, nove argenti e tre bronzi nell’ultimo impegno agonistico del 2021 della Chimera Nuoto.

Una numerosa squadra di nuotatori e nuotatrici del palazzetto del nuoto di Arezzo e della piscina comunale di Foiano della Chiana è scesa in vasca nel quarto Meeting Happy Christmas che, nelle vasche di Poggibonsi, ha riunito nove società dalla Toscana e dall’Umbria per proporre un ulteriore momento di confronto prima dello stop per le festività.

Il bilancio della Chimera Nuoto è stato particolarmente soddisfacente, con ben diciannove medaglie nelle diverse specialità e categorie che forniscono una positiva carica di entusiasmo in vista delle principali gare regionali e nazionali in programma nei primi mesi del 2022.

Una bella prova di forza è arrivata nei 200 stile libero dei Ragazzi dove la società aretina ha monopolizzato il podio con la vittoria di Gabriele Mealli del 2007, il secondo posto di Matteo Trojanis del 2006 e il terzo posto di Matteo Lucci del 2006.

Questi tre atleti sono riusciti ad imporsi anche in altre discipline e hanno denotato l’ottimo livello raggiunto dal gruppo maschile della Chimera Nuoto, con Lucci che ha trionfato nei 100 e nei 200 farfalla, con Mealli che ha meritato l’oro nei 400 stile libero e l’argento nei 100 stile libero, e con Trojanis che ha centrato due primi posti nei 50 e nei 100 stile libero. L’ultima medaglia d’oro, sempre tra i Ragazzi, è stata firmata da Sergio Sodi del 2007 che è arrivato davanti a tutti nei 200 misti e che si è poi piazzato secondo nei 400 misti e nei 100 rana.

Un tris di medaglie è stato conquistato anche da Matteo Vasarri del 2004 che ha ottenuto l’argento nei 200 misti, l’argento nei 100 farfalla e il bronzo nei 100 rana tra gli Assoluti, poi a concludere il bilancio dei podi sono stati Andrea Banelli del 2005 (secondo nei 200 rana tra gli Assoluti), Gaia Burzi del 2007 (seconda nei 200 rana tra gli Assoluti), Eleonora Mazzeschi del 2008 (seconda nei 400 misti tra le Ragazze) e Carlotta Coli del 2008 (terza nei 400 stile libero tra le Ragazze).

La medaglia è stata sfiorata negli Assoluti da Jacopo Bartolini del 2005 (quarto nei 200 farfalla), da Giulio Bracciali del 2005 (quarto nei 400 stile libero) e da Gabriele Gambini del 2005 (quarto nei 100 farfalla), mentre significativi miglioramenti cronometrici sono arrivati anche con Elisabetta Benedetti, Emma Calvo Pegna, Viola Calvo Pegna, Sofia Donati, Tommaso Gepponi, Matteo Meacci, Giuditta Rachini, Leonardo Rossi e Isabella Trojanis che in diverse specialità sono rientrati tra i primi dieci.

Il Meeting Happy Christmas era stato anticipato dalla fase regionale della “Coppa Brema” che, a Livorno, configurava la tappa di qualificazione per i futuri campionati italiani a squadre della categoria Assoluti.

Dodici giovani ragazzi e ragazze della Chimera Nuoto, nati tra il 2003 e il 2007, hanno gareggiato contro avversari più grandi e più esperti di tutta la Toscana e hanno chiuso al decimo posto nella classifica generale del settore maschile e al quindicesimo posto nella classifica generale del settore femminile.