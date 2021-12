Per le feste di Natale

di mammut fatti un tortino,

non è un piatto mai banale

e non serve il rosmarino.

Il mammut è tutta ciccia,

fa venire l’appetito,

se gli togli la pelliccia

ecco già ti lecchi il dito.

Metti il camice del cuoco,

prendi un grande pentolone,

sotto a questo accendi un fuoco

con un poco di carbone.

L’hai mai letta la ricetta?

Un mammut certo ci vuole,

di contorno una zuppetta

con l’erbetta e le nocciole.

Io conosco un certo Og

che sa proprio come fare,

e con Gog, Ug, Bog, Nog e Mog

un mammut lo san cacciare.

Porta dietro una lanterna,

loro vivono in caverna,

leggi il libro consigliato:

il mammut l’hai catturato?

Il libro consigliato s’intitola “Un tortino di mammut” (Il Castoro) di Jeanne Willis e Tony Ross. Og, Gog, Ug, Bog, Nog e Mog, uomini delle caverne, ti illustreranno come catturare un Mammut per farne un tortino. A meno che qualcosa, nel frattempo, non accada.