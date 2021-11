Carabinieri: controlli del fine settimana, un arresto e tre denunce

Nella notte tra sabato e domenica, la Compagnia Carabinieri di Arezzo ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Diverse pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Arezzo si sono concentrate sul territorio comunale, ove hanno ispezionato alcuni esercizi pubblici e svolto attività preventiva contro l’uso smodato dell’alcol.

Inoltre il servizio ha avuto lo scopo di svolgere verifiche di polizia eseguite su pregiudicati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione.

Durante il servizio è stato tratto in arresto un uomo 44enne, originario della provincia di Novara, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene di reati commessi nella provincia di Milano tra il 2010 ed il 2015.

L’uomo, attualmente senza fissa dimora, che dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione per varie tipologie di reato tra le quali, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, incendio ed atti persecutori, è stato tradotto presso la casa circondariale di Firenze.

Un 45enne della provincia di Arezzo è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arezzo per anni tre, poiché sorpreso nel centro aretino in violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto.

Nel corso del servizio del controllo straordinario del territorio sono stati anche denunciati due cittadini italiani, uno di Arezzo e l’altro della provincia, rispettivamente di 22 e 64 anni per guida in stato di ebrezza alcolica.