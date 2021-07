Domenico Marchetti e Michel Panatti sono due nuovi giocatori dell’Arezzo, le interviste a Biondi e Strambelli

La Società Sportiva Arezzo è lieta di annunciare l’accordo con Domenico Marchetti, difensore centrale classe 1990, e con Michel Panatti, centrocampista classe 1993.

Domenico Marchetti, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e con esperienza nelle nazionali giovanili, arriva ad Arezzo con un bagaglio di oltre 250 presenze in serie C e 75 in serie D. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del FC Messina e in precedenza quelle di Campobasso, Gavorrano, Catanzaro, Maceratese, Vigor Lamezia, torres, Barletta, Martina Franca e Pro Patria.

Michel Panatti dopo tre stagioni alla Pergolettese, vincendo il campionato di serie D 2018-2019, arriva ad Arezzo con oltre 100 presenze in serie D e 61 in serie C. In carriera ha vinto una Coppa Italia Primavera con la Fiorentina e una campionato di serie C con l’Avellino.

Entrambi i giocatori sono già a disposizione di mister Mariotti e nei prossimi giorni saranno presentati alla stampa nel ritiro di Pieve Santo Stefano.

Biondi e Strambelli vestono l’amaranto

Giacomo Biondi, difensore centrale classe 1993, originario di Arezzo

Biondi in carriera ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Fiorentina, passando poi al Foligno, Lumezzane, Torres e Rieti dove ha vinto un campionato di serie D. Reduce da un triennio con la Sambenedettese, di cui è stato anche capitano, Biondi vestirà la maglia della squadra della sua città.

Nicola Strambelli, attaccante, classe 1988

Strambelli arriva ad Arezzo dopo l’ultima stagione tra le fila del Molfetta (serie D) dove ha messo insieme 17 gol e 12 assist. In carriera ha indossato le maglie di Bari, Sorrento, Taranto, Noicattaro, Fidelis Andria, Matera, Potenza, Reggina e Lecco.