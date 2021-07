Società Sportiva Arezzo: i convocati per il raduno, da martedì via agli allenamenti

La Società Sportiva Arezzo in previsione del ritiro precampionato, che si svolgerà dal 28 luglio al 9 agosto a Pieve Santo Stefano, ha convocato i seguenti giocatori che si raduneranno nella giornata di domani in città per mettersi a disposizione di mister Mariotti a partire dalla prima seduta di allenamento prevista per la giornata di martedì 27 luglio. Sarà l’impianto sportivo di viale Gramsci ad ospitare le due sedute di lavoro, e quella mattutina di mercoledì 28 luglio.

Nel pomeriggio la partenza per il ritiro.

I convocati

Portieri

Edoardo COLOMBO 2001

Alessandro SORRENTINO 2002

Edoardo GAGLIARDI 2003

Davide FRARACCIO 2005

Difensori

Paride PINNA 1992

Giacomo BIONDI 1993

Fabio MASTINO 2001

Petro MEMUSHI 2002

Centrocampisti

Michel PANATTI 1993

Duilio EVANGELISTA 1995

Federico APOLLONI 2000

Damiano MARRAS 2002

Niccolò MARRAS 2002

Nicolò SCHIENA 2002

Matteo TORDELLA 2003

Attaccanti

Aniello CUTOLO 1983

Nicola STRAMBELLI 1988

Claudio SPARACELLO 1995

Andrea MANCINO 2002

La Società Sportiva Arezzo si riserva di ufficializzare nelle prossime ore il tesseramento dei convocati per il ritiro, assieme ad altri calciatori, in seguito alle decisioni delle autorità competenti che stabiliranno in quale campionato militerà il club amaranto.