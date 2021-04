Arezzo, le notizie di oggi 30 Aprile

Positivo al covid si presenta in questura per ritirare il permesso di soggiorno, denunciato

H.A., cittadino pakistano di 42 anni, domiciliato a Prato, si è presentato ieri mattina agli sportelli della Questura per ritirare il Permesso di Soggiorno.

Gli operatori dell'Ufficio Immigrazione, attuando le procedure previste da tutti i protocolli sanitari e di sicurezza, accertano che lo straniero è in regime di isolamento domiciliare e sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Dip. Prev. Azienda USL Toscana Centro di Prato.



L’uomo, subito posto in sicurezza, è stato riaffidato al personale della USL di Prato prontamente intervenuto con auto medica per il ripristino della misura sanitaria presso il domicilio pratese.

Gli operatori dell’Ufficio Immigrazione hanno denunciato l’H.A. alla competente A.G. per il reato di cui all’art. 260 R.D. 1265/1934 e successive modifiche intervenute con la legislazione d’emergenza.

Il sindaco Alessandro Ghinelli firma il Green City Accord

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha firmato l’adesione del Comune di Arezzo all’iniziativa Green City Accord promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo rendere le città europee protagoniste sui temi ambientali e della qualità della vita.

“Questa firma – sottolinea il sindaco – fa seguito alla delibera presa dal Consiglio Comunale poche ore fa, all’unanimità. Green City Accord proietta ancora una volta Arezzo in una dimensione internazionale.

Come rappresentate di un'amministrazione comunale che crede fortemente nell'ambiente in tutte le sue declinazioni, che corrispondono ai 5 ambiti in cui si ripartisce l'iniziativa, sento di avere compiuto non un semplice gesto formale ma un'adesione convinta a un sistema di valori che deve accompagnare in futuro il nostro modello di sviluppo.



Nel documento unico di programmazione il capitolo dello sviluppo sostenibile viene ampiamente curato: dunque, la firma odierna s’inserisce coerentemente nel nostro programma di mandato.

Dopo di che seguiranno progetti concreti riguardanti la qualità dell’aria e dell’acqua, l’abbattimento dell’inquinamento acustico in ambito urbano, la biodiversità urbana, l’economia circolare.

Ma il passo propedeutico a tutto ciò è stato compiuto, prima città capoluogo di provincia in Toscana a farlo e seconda in Italia dopo Cesena”.

Due denunciati dai carabinieri: ubriachezza molesta e ricettazione

I Carabinieri del Comando Stazione di Badia Tedalda hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una donna ivi residente per ubriachezza molesta.

La signora è stata sorpresa dai militari durante un servizio perlustrativo di prossimità, mentre si trovava in mezzo a una piazza a urlare e imprecare verso ignoti.



Certamente l'arrivo dei militari è servito quantomeno a placare l'animo della donna che ha cessato il comportamento ma verrà comunque denunciata per la condotta tenuta. I Carabinieri del Comando Stazione di Sansepolcro hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione un giovane originario di Città di Castello ma residente nel Comune Biturgense.

I fatti hanno avuto avvio lo scorso settembre quando un uomo di origini indiane ma residente in Valtiberina da anni e che svolge la professione di commerciante, denunciò il furto del proprio smartphone, del valore commerciale di seicento euro circa. I Carabinieri, avvalendosi anche di indagini di natura tecnica sono riusciti a individuare il telefono in questione risalendo poi all’identità dell’uomo che ne era venuto in possesso in modo fraudolento. Al momento della perquisizione volta a individuare il telefono, i Carabinieri hanno poi scoperto che il giovane aveva già predisposto la vendita dello smartphone che fortunatamente e stato recuperato per poi essere riconsegnato all’avente diritto.

Arezzo: potenziati gli orari di apertura del centro di raccolta di Tramarino

La struttura, gestita da Sei Toscana, sarà a disposizione dei cittadini tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì al sabato e la domenica pomeriggio

Potenziato l'orario di apertura del centro di raccolta di Tramarino ad Arezzo.



Da lunedì prossimo, 3 maggio, la struttura sarà a disposizione dei cittadini tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì al sabato, oltre che la domenica pomeriggio, aumentando di sedici ore a settimana l'orario di apertura. Nello specifico, il centro di raccolta di Tramarino sarà aperto lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 15 alle 19, per un totale di 52 ore di settimanali. Oltre alla struttura di Tramarino, è a disposizione dei cittadini di Arezzo anche il centro di raccolta di Mulinaccio che è aperto il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 15 alle 19; martedì giovedì e sabato dalle 8 alle 12. "L'estensione dell'orario di apertura al pubblico – dichiara l'assessore all'ambiente Marco Sacchetti – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione e vicinanza alle esigenze del cittadino.

In questo periodo, ad esempio, aumenteranno molto i conferimenti di sfalci e potature e potenziare gli orari di apertura del centro consentirà di intercettare con più facilità anche questi rifiuti.

È anche così che l’amministrazione cerca di contrastare il fenomeno degli abbandoni che rappresenta un danno ambientale ed economico.

Invito a utilizzare i due centri di raccolta comunali o a chiamare il numero verde per il ritiro a domicilio”. Nei due centri di raccolta di Arezzo possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto: ingombranti (come poltrone, divani e materassi, mobilia in genere), apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori, frigoriferi, videoregistratori e computer, lampade esaurite e neon), rifiuti metallici (come reti da letto, telai di bicicletta e scaffali), farmaci scaduti, pile e batterie, olio alimentare e minerale esausto, sfalci e potature, vernici, pneumatici. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e le tipologie di rifiuti conferibili ai centri di raccolta: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.

“L’ambientalismo serio non fa rima con l’annuncialismo di Ghinelli”

“L’atto finale del Consiglio Comunale è stato quantomeno paradossale.

Da una parte registriamo l’approvazione all’unanimità del Green City Accord, una dichiarazione d’intenti da sostenere, a detta dello stesso assessore Sacchetti, con azioni concrete.

Dall'altra, le azioni concrete che avevamo delineato in un atto di indirizzo collegato alla delibera, a firma Pd, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle, sono state rigettate.



Il nostro atto di indirizzo, infatti, è andato incontro a un voto negativo, esito che a questo punto fatichiamo a capire. Anche perché le stesse proposte che conteneva erano state valutate positivamente nel corso del dibattito.

E dunque, si è trattato di una mera prova di forza della maggioranza e di una presa di posizione di parte.

A dispetto del presunto ideologismo in materia ambientale che ci viene addebitato.

Accusa che rispediamo al mittente. È stato inoltre detto che l’ambiente appartiene a tutti, che su tale tematica non dovrebbero esserci divisioni: noi un contributo volevamo darlo, con una proposta seria e circostanziata che avrebbe arricchito fin da subito una cornice enunciativa. Perché tale è il Green City Accord.

A questo punto buono solo per permettere a Ghinelli di dichiarare di esser il primo sindaco in Toscana ad averlo sottoscritto. Siamo curiosi di vedere quali grandi idee produrrà l’ambientalismo di centrodestra.

Se la loro progettualità sarà quella dimostrata con gli ultimi bandi a cui ha partecipato l’amministrazione comunale e in cui la stessa si è piazzata ultima, citiamo quello sull’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, rimane poco per stare tranquilli”.

Green City Accord: il Comune aderisce all’iniziativa

Su proposta dell'assessore Marco Sacchetti, il Consiglio Comunale ha deliberato l'adesione di Arezzo all'iniziativa Green City Accord promossa dalla Commissione Europea: obiettivo rendere le città europee protagoniste, più verdi, più pulite e più sane.