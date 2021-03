Arezzo, le notizie di oggi 29 Marzo

Due tentativi di furto, in tre denunciati dai carabinieri

Continuano i servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati di furto da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che negli ultimi giorni sono riusciti a mettere a segno due colpi alla microcriminalità. Continua a leggere

In entrambi i casi, determinante è stata la tempestività dell’intervento di due pattuglie dei Carabinieri, impegnati nei consueti servizi perlustrativi del territorio valdarnese, finalizzati proprio alla prevenzione dei reati in prossimità degli esercizi commerciali, intensificati proprio in questo particolare periodo di imminenti festività pasquali, in cui l’afflusso della clientela presso i supermercati ed i negozi in genere fa registrare un notevole incremento, col conseguente innalzamento del rischio furti.

È di ieri la denuncia di un uomo di poco più di 30 anni, nato in Macedonia ma cittadino italiano, colto sul fatto nel tentativo di asportare alcuni utensili e vario materiale elettrico da un negozio ubicato all’interno del centro commerciale Coop di Montevarchi.

Allertati dal servizio di vigilanza dell’esercizio commerciale, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Montevarchi è immediatamente giunta sul posto, identificando e bloccando l’uomo.

I beni sottratti, del valore di poco meno di un centinaio di Euro, sono stati recuperati ed immediatamente restituiti al commerciante.

Il pregiudicato, dato il non eccessivo valore dei beni trafugati, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Arezzo per tentato furto aggravato.

Sempre a Montevarchi i Carabinieri sono intervenuti pochi giorni fa, presso il negozio OBI.

In questo caso, con la gazzella del Nucleo Radiomobile, a cui la Centrale Operativa dopo una segnalazione proveniente dal personale dipendente del negozio, ha segnalato la presenza di due persone che si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali.

I Carabinieri sul posto hanno accertato che i due avevano tentato di impossessarsi di un monopattino elettrico esposto nell’androne d’ingresso del negozio.

Uno dei due, soggetto pregiudicato, già noto ai Carabinieri, è stato immediatamente bloccato, quando, arraffato l’oggetto, tenta di defilarsi senza dare nell’occhio.

Successivamente, l’ascolto dei testimoni e la disamina delle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri notano che era stato aiutato da un complice.

I due erano entrati insieme, per poi separarsi non appena all’interno del negozio.

Una volta dentro, il primo si era diretto senza indugio verso il monopattino, mentre il secondo era rimasto in disparte, apparentemente estraneo all’azione, ma in realtà intento a tenere sotto controllo i movimenti ed il comportamento del personale di sorveglianza del negozio.

Non appena identificato e bloccato anche il secondo uomo, i carabinieri hanno condotto entrambi presso la caserma della Compagnia di San Giovanni Valdarno, per gli accertamenti di rito, al termine dei quali hanno proceduto a deferirli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per tentato furto aggravato.