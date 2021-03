Gli amaranto perdono 1-0 contro SudTirol, la seconda in classifica

Gli altoatesini vincono una partita combattuta e giocata alla pari dall’ Arezzo grazie al gol di Daniele Casiraghi, che trova il vantaggio al 32.mo, con un un tiro dai venticinque metri.

Nella ripresa c’è lopportunità per il pareggio amaranto, ma è sprecata da Perez, fermato da Poluzzi.

Si presenta agli altoatesini anche la possibilità per il radoppio al 52.mo ma Fischnaller non la sfrutta.

L’Arezzo ha giocato bene e in modo aggressivo, finale inglorioso, sia per la sconfitta che per l’espulsione di Nicolò Cherubin.

L’unico obiettivo che rimane all’Arezzo è di evitare l’ultimo posto, che comporta la retrocessione diretta.