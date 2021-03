Arezzo, le notizie di oggi 6 Marzo

Furto con scassa in una tabaccheria trovato uno degli autori, dopo oltre un anno

Proseguono senza sosta le attività di contrasto ai rfurti da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che stavolta sono riusciti a ricostruire quello che è definibile quasi alla stregua di un "cold case".



L'episodio su cui è stata fatta luce, infatti, risale ad oltre un anno fa, all'Ottobre 2019, quando, nel cuore della notte, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno ricevette una richiesta d'intervento da parte di un cittadino che segnalava la probabile presenza di alcuni intrusi all'interno di una tabaccheria poco fuori l'abitato di Bucine, sulla via Senese. Nonostante l'immediata reazione dei militari dell'Arma – la Centrale Operativa inviò subito sul posto una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, in consueto servizio di perlustrazione del territorio valdarnese – una volta giunti sul posto, i Carabinieri appurarono che, vistisi scoperti, i ladri si erano dati ad una repentina fuga, abbandonando addirittura lungo il percorso parte della refurtiva appena trafugata. In quel preciso momento, iniziò l'indagine degli uomini della Stazione Carabinieri di Bucine, determinati ad identificare gli spregiudicati malviventi che avevano portato a termine il colpo, portandosi via alcune centinaia di Euro sottratti dal registratore di cassa, oltre ad alcune stecche di sigarette.

L’indagine si è protratta per mesi, ed è stata contraddistinta da minuziosi sopralluoghi, da confronti investigativi con i colleghi di altri Reparti dei Carabinieri della Provincia di Arezzo, e da lunghe sessioni di sommarie informazioni con quei pochi testimoni che hanno potuto rendersi utili, riferendo dettagli e particolari notati quella notte e nei giorni precedenti. Testimonianze, come sempre, gesto civico importantissimo e di supporto fondamentale per la raccolta di dettagli decisivi per il buon esito delle indagini.

Come spesso accade, poi, di cruciale importanza è stata anche l’analisi di alcuni filmati di videosorveglianza, e del traffico telefonico registrato nell’area nei momenti subito antecedenti e subito successivi all’episodio. È stato così possibile ricostruire come i malviventi, qualche giorno prima avessero condotto un sopralluogo sul luogo del delitto, e come qualche giorno dopo avessero colpito, utilizzando la stessa autovettura e, alcuni, gli stessi indumenti.

In particolare, è stato possibile risalire con assoluta certezza ad uno dei correi, un albanese di 25 anni, con precedenti di polizia. La chiarezza del quadro indiziario non lascia dubbi, l’uomo è uno dei componenti della banda che ha portato a termine il furto, ed è stato immediatamente deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto aggravato.

Proseguono intanto le indagini per identificare i complici.

Polizia arresta coppia di spacciatori a Sansepolcro

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sansepolcro hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero M.G. e la sua compagna italiana T.V., con l'accusa di spaccio e detenzione di "cocaina".



Gli agenti della Polizia di Stato, notando strani movimenti e incontri frequenti tra gli arrestati e numerosi giovani della valtiberina, alcuni riconosciuti come possibili assuntori di sostanze stupefacenti, effettuano un servizio mirato di osservazione e ieri sera, vedono ad una cessione di sostanza stupefacente da parte dei due giovani, i poliziotti intervengono e li bloccano. Dalla successiva perquisizione personale e domiciliare sono state rinvenute varie dosi di cocaina, altre sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Il tutto ben occultato all’interno di una lavatrice. Da quanto è emerso dalle indagini la coppia di insospettabili era diventata un punto di riferimento per i consumatori di stupefacente della città biturgense, fenomeno costantemente monitorato dagli uffici della Polizia di Stato; difatti gli arrestati di oggi seguono a breve distanza quelli effettuati appena la settimana scorsa sempre a Sansepolcro, quando fu sequestrato un quantitativo record di cocaina.

I due, incensurati e residenti nel centro storico di Sansepolcro, sono stati arrestati e stanmani sono comparsi davanti al G.I.P. del Tribunale di Arezzo che, in considerazione delle prove schiaccianti, ha convalidato gli arresti.

Cortona, a febbraio impennata dei controlli della Polizia Municipale

E’ stato un mese di intenso lavoro quello degli agenti della Polizia municipale di Cortona.

Lo scorso febbraio gli agenti del comandante Mario Parigi hanno effettuato numerosi servizi e pattugliamenti con un'attenzione particolare alla verifica del rispetto delle norme anti contagio.



I numeri dell'attività della Polizia municipale parlano chiaro, dal primo al 28 febbraio sono stati effettuati 31 servizi nel centro storico, 82 pattugliamenti sul territorio, 18 posti di controllo e 31 attività di verifica con telelaser. Sul fronte anti-covid19 sono state oltre 50 le verifiche effettuate, complessivamente sono state controllate 380 persone, 269 veicoli, 7 mezzi pesanti. Gli agenti sono intervenuti anche per l'effettuazione di rilievi in sei incidenti stradali di cui 3 con feriti ed hanno accertato 142 infrazioni al codice della strada. Infine, sul fronte dell'accoglienza dei migranti si registra una diminuzione del numero di persone che rientrano nel programma di protezione della Prefettura di Arezzo, attualmente si tratta di 18 persone.

Gemelli thailandesi di cinque anni si sposano perché i loro genitori buddisti credono che siano stati amanti in una vita precedente



Washirawit Bee Moosika e sua sorella Rinrada Breem hanno celebrato il matrimonio a casa a Nakhon Si Thammarat, in Thailandia, giovedi 4 marzo.

I loro genitori, Weerasak, 31 anni, e la moglie Rewadee, 30 anni, seguono gli insegnamenti buddisti che affermano che tutti i gemelli nascono insieme perché hanno il "karma" di una vita passata in cui erano amanti la cui relazione è finita prima che potessero sposarsi.



Credono che se i gemelli non si sposano alla prima occasione, le loro vite saranno perseguitate dalla sfortuna che continua dalle precedenti incarnazioni.

Mamma Rewadee ha detto: ‘Mi sento così fortunata ad avere due gemelli, ma temo che ci sia qualcosa che li segue dalle loro vite precedenti e la nostra convinzione è che dovrebbero essere sposati per cancellare quel karma. ‘

Le credenze superstiziose thailandesi suggeriscono che uno dei gemelli si ammalerà a meno che non si sposino.

Il video di un altro matrimonio di gemelli Thailandesi.

Credono che se i gemelli non si sposano alla prima occasione, le loro vite saranno perseguitate dalla sfortuna che continua dalle precedenti incarnazioni.Mamma Rewadee ha detto: 'Mi sento così fortunata ad avere due gemelli, ma temo che ci sia qualcosa che li segue dalle loro vite precedenti e la nostra convinzione è che dovrebbero essere sposati per cancellare quel karma. 'Le credenze superstiziose thailandesi suggeriscono che uno dei gemelli si ammalerà a meno che non si sposino.

Il video di un altro matrimonio di gemelli Thailandesi.

21enne rischia la vita mentre fa surf per allenarsi su un treno



Kain Hogg, 21 anni, ha pubblicato un filmato in cui si allena mentre si arrampica fuori dal treno in movimento, che sta accelerando tra le stazioni, lo si vede in piedi sull'accoppiatore tra due carrozze.



Hogg ha detto: ‘faccio attività adrenaliniche da quasi quattro anni, il surf in treno perché mi dà la giusta quantità di adrenalina e non molte persone possono dire di essere state in cima a un treno mentre è in movimento, è una cosa molto pericolosa da fare, un errore e me ne vado, letteralmente.”

‘Ho avuto alcuni quasi incidenti durante l’arrampicata e alcuni vicino alle cadute”. Ha affermato di aver surfato sui treni più volte.

Gli scienziati hanno trovato una nuova super-Terra

Il nuovo mondo si chiama Gliese 486b ed è indicato come una super-Terra perché è solido e roccioso come il nostro mondo, ma molto più grande.

Nonostante il nome, per certi versi non è come la Terra: è il 30 per cento più grande e quasi tre volte più pesante, ed è così caldo che la sua superficie potrebbe sciogliere il piombo e fiumi di lava ricoprono la sua superficie.