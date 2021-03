Arezzo, le notizie di oggi 5 Marzo

Saione: minorenne spaccia eroina e cocaina. Denunciato dalla Polizia

Con troppa disinvoltura S. M. A. spacciava in pieno giorno tra i giardini e i palazzi compresi tra via Pasqui e via Cecchi.

La sua " attività " in pieno giorno aveva destato qualche sospetto tra gli abitanti dei palazzi circostanti e anche gli investigatori della Squadra Mobile erano da qualche giorno sulle sue tracce.



Ieri pomeriggio quindi è scattato il blitz: dopo aver notato una cessione di stupefacenti ad un noto tossicodipendente aretino, gli agenti hanno provato a bloccare il giovane spacciatore che però si da subito a precipitosa fuga, sfruttando anche la prestanza atletica dovuta alla sua giovane età. Durante l'inseguimento a piedi, durato qualche centinaia di metri, il giovane si sbarazza di 18 dosi di eroina e cocaina che comunque vengono recuperate dagli agenti.

Il giovane, sbarcato a Lampedusa da appena due mesi, viene bloccato in via Cecchi odve comunque spintona i poliziotti nel tentativo di proseguire la sua fuga.

Per questi motivi è stato denunciato a piede libero per resistenza e spaccio di stupefacenti , reati per i quali non è consentito l’arresto in flagranza per i minorenni.

Dopo le formalità di rito il minorenne è stato affidato ad una comunità educativa per minori.

Fermati dalla Polizia Municipale alla guida di auto sequestrate, due automobilisti nei guai

Nella rete di controlli posti in essere dalla Polizia Municipale e finalizzati alla prevenzione delle violazioni in materia di circolazione stradale, sono caduti nel giro di pochi giorni i conducenti di due autovetture già sottoposte a sequestro.



Il primo caso riguarda un cittadino marsigliese da anni residente in Italia che era stato fermato una prima volta da una pattuglia in piazza Guido Monaco alla guida di un’autovettura non coperta da assicurazione obbligatoria.

Dopo soli sei giorni l'uomo è stato fermato ancora in centro mentre vi circolava senza aver adempiuto agli obblighi assicurativi. Questa volta l'auto è stata trasportata presso il deposito giudiziario e per essa è stata avviata la procedura per l'alienazione.

A carico del conducente è stata invece avviata quella di revoca della patente italiana di cui risulta titolare. Il secondo caso riguarda il mezzo fermato in zona Saione, con una donna alla guida, sempre sprovvisto di RC auto.

Dopo il sequestro, il mezzo era stato affidato in custodia al marito ma l’uomo dopo qualche tempo è stato intercettato in via Petrarca alla guida della stesso ancora privo di copertura.

Per l’autovettura sono scattati l’ingresso al deposito giudiziario e l’avvio delle procedure di alienazione.

Per l’uomo, la revoca della patente.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”



La Pizza Froot Loop del ristorante dell’Iowa: condita con formaggio e cereali zuccherati, una delle tante versioni discutibili dell’amato piatto

(Froot Loop è una linea di cereali per la prima colazione molto amata dagli americani, zuccherati al sapore di frutta.)

L'insolita pizza è fatta con una base di salsa di crema di formaggio dolce, mozzarella, veri e propri Froot loop e un filo di yogurt greco e latte condensato.

Des Moines che le pizze fuori dagli schemi sono un ‘alimento base’ di

Des Moines che le pizze fuori dagli schemi sono un 'alimento base' di Fong e hanno pensato che questa creazione sarebbe stata divertente per i bambini. Sembra che "Iowani" abbiano un debole per la pizza colazione. Altre varietà uniche incluse nel menu:

pizza al pollo King Pao del ristorante è preparata con salsa Kung Pao, pollo, peperoni verdi e rossi, mire poix, mozzarella, asiago, cipolle verdi e arachidi tritate. la pizza Bahn Mi, è fatta con carne di maiale, burro all’aglio, mozzarella, asiago, carote sottaceto e daikon, coriandolo e maionese piccante La pizza al burro di arachidi e gelatina è fatta con salsa di arachidi thailandese, gouda e cheddar, anacardi canditi e marmellata di uva. In effetti, il ristorante seve altrii piatti di pizza non convenzionale, tra cui Ramen Pizza, Loaded Potato Pie, Bacon Cheeseburger Pizza, Grilled Cheese and Tomato Soup Pizza, Dill Pickle Pizza e Thai Peanut Butter and Jelly Pizza. Anche se sembra essere un successo locale, gli utenti dei social media sono inorriditi. Il marchio di un negozio di alimentari

DiGiorno ha detto che la torta Froot Loop non è pizza, twittando: “Per favore, non mancate di rispetto alla parola pizza in questo modo”. “Le terribili idee per farcire la pizza devono essere una delle piaghe della Bibbia”, ha twittato un altro, mentre un altro ancora ha scherzato: “Potrebbe essere così offensivo, il comitato di selezione si rifiuta di inserire l’Iowa nel torneo NCAA quest’anno”.

“Sono contrario alla pena capitale in generale, ma ora capisco perché ci sarebbero delle eccezioni”, ha detto un altro.

Lenti a contatto con nanoparticelle d’oro contro il daltonismo

Il daltonismo, è un difetto alla vista che non riesce a percepire del tutto, o in parte, i colori.

Specie quelli con tonalità di rosso e di verde.

Gli scienziati hanno sviluppato lenti a contatto per la correzione del daltonismo che utilizzano nanoparticelle d'oro per filtrare la luce, le lenti create da un team degli Emirati Arabi Uniti e idel Regno Unito possono anche per correggere altri problemi di vista.