Arezzo, le notizie di oggi 1 Febbraio

Lo Stato riconosce la medaglia d’oro al pompiere morto in servizio, ma non il risarcimento



Il vigile del fuoco era morto nel 2003 in un’operazione di soccorso, nei giorni scorsi il riconocimento della medaglia d’oro dallo Stato, che nonostante questo, ricorre in Appello non intendendo risarcire i familiari.Continua a leggere



Il 28 gennaio 2003 il pompiere Simone Mazzi mentre veniva calato in un dirupo con una barella, per soccorrere un camionista finito fuori strada, il cavo si ruppe e il bozzello finì sulla testa del pompiere 29enne, uccidendolo sul colpo.

La prima udienza del giudizio di appello è programmata per il mese di Dicembre 2021.