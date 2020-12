L’U.P. Policiano traccia il Bilancio 2020

Il 2020 verrà ricordato per tutti come l’anno del Covid e per quanto è stato fatto e soprattutto quello non fatto.

Anche l’Atletica Leggera ed il Podismo ne hanno subito le conseguenze; siamo partiti ad inizio anno con il botto, il Capodanno di corsa a San Giovanni-la Corsa di Natale a Cavriglia e la Befana Campestre a Policiano, proseguita poi con i Campionati di società di Cross a Lucca ed Empoli dove la U.P.Policiano aveva acquisito il diritto di partecipare ai Campionati Italiani di Cross di metà Marzo a Campi Bisenzio.

Proprio in quel periodo tutto si è fermato, e l’unico modo per scaricare le tensioni è stato quello di correre in solitario perdendo quella sensazione che veniva percepita quando si correva tutti insieme, chi forte e chi piano.

A fine giugno la situazione sembrava volgere al meglio e quindi si è pensato di ripartire ed Arezzo a fine luglio è stata tra le prime città in Italia ad organizzare una corsa podistica chiamata “Arezzo Riparte di Corsa” come auspicio alla ripartenza con risultati importanti e la vittoria dell’azzurro Stefano la Rosa su atleti stranieri ed azzurri che ne hanno fatto parlare persino in Giappone come esempio di organizzazione.

Nel frattempo vengono realizzati per la prima volta a Policiano i Campi estivi per venire incontro alle famiglie con bambini piccoli che hanno trovato negli operatori della Polisportiva Policiano grande disponibilità, competenza ed accoglienza.

“Il peggio “ era forse passato , pertanto la società programma altri eventi come : La Camminata della Valdichiana a metà settembre, a metà Ottobre i Campionati Italiani Master di Atletica e a fine Ottobre La Maratonina città di Arezzo.

La Camminata della Valdichiana del 13 settembre a San Zeno presso Aisa Impianti con i protocolli di sicurezza si disputa regolarmente con la vittoria del keniano Loitanyang ottenendo un ottimo risultato di partecipanti e di organizzazione.

L’impegno più gravoso è stato quello dei Campionati Italiani Master di Atletica in cui i protocolli di sicurezza (ben 5 volte modificati) hanno fatto impazzire la Polisportiva Policiano, ma alla fine tutto è andato per il meglio riscuotendo un successo insperato alla vigilia.

E’ stato un evento molto importante per la società (affidabilità organizzativa in campo Nazionale) e per la nostra città portando ad Arezzo oltre 4.000 persone tra atleti e familiari che hanno soggiornato nelle strutture aretine per 3-4 e addirittura 5 giorni sostenendo anche se pur in modo parziale l’economia di ristoranti ed alberghi.

Terminati i Campionati di Atletica eravamo pronti di li a poco per organizzare la 22.ma Maratonina città di Arezzo, ma il mondo è improvvisamente cambiato di nuovo portando in evidenza l’epidemia costringendoci prima a rimandare la Maratonina al 20 dicembre , poi annullare definitivamente per quest’anno come è avvenuto per la Scalata al Castello di fine Maggio.

È stato anche un anno di impegno sociale e solidale che la Polisportiva ha portato avanti con donazioni:

Ad aprile una importante donazione all’ospedale di Arezzo e il dono di uova di Pasqua per i Bambini del Paese di Policiano ed alcuni pacchi alimentari alla Caritas di Arezzo, poi a Dicembre recuperando risorse non utilizzate per la Maratonina ed il Grand Prix è stato deciso di effettuare Donazioni alle seguenti associazioni:

Caritas di Arezzo – Calcit di Arezzo -Ospedale Meyer di Firenze – Parrocchia di Policiano

E numerosi Pacchi Natalizi alla Croce Bianca di Rigutino

L’anno 2020 si appresta a chiudere i battenti venendo a mancare quello che gli sportivi e non solo apprezzano, gli abbracci le esultanze per un risultato importante ed il compimento di una impresa sportiva e non.

Per l’atletica e la Polisportiva Policiano il 2021 vede subito in programma a fine Febbraio (Covid permettendo ) di ospitare ad Arezzo presso il Parco Pertini la “Festa Regionale del Cross” a fine Maggio la 48.ma Scalata al Castello e a fine Ottobre la 22.ma Maratonina città di Arezzo ed altre iniziative che si potranno effettuare in completa sicurezza:

La Unione Polisportiva Policiano augura a tutti gli atleti competitivi e non , alle società sportive , ai media uno scintillante 2021 di grandi soddisfazioni.