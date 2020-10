Arezzo, le notizie di oggi: 6 Ottobre

51enne trovato morto accanto al Tir con cui lavorava

Un 51enne di origini napoletane è stato trovato morto, stamattina intorno alle 8,30, vicino a un Tir.

Non è del tutto chiaro cosa sia accaduto, anche se potrebbe essere rimasto schiacciato dal mezzo mentre scaricava calcestruzzo.

E' accaduto in località Botriolo, in una rimessa nella zona industriale del Comune di Castelfranco-Piandiscò.

Era stato allertato il 118 , ma l’automedica e l’ ambulanza sono rientrate, per l’uomo non c’era più niente da fare.

Disturbo della quiete pubblica: denunciato titolare di un locale

Operazione della polizia municipale a tutela della quiete pubblica.

L'intervento si è indirizzato, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, nei confronti di un locale divenuto il ritrovo di numerosi giovani che, in particolare nel weekend, consumavano bevande all'esterno e producevano schiamazzi.

L’indagine della polizia municipale, passata attraverso vari accertamenti e la contestazione di più violazioni amministrative nei confronti del titolare del locale, un cittadino straniero, per aver diffuso musica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale, è culminata con la denuncia all’autorità giudiziaria per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Casentino: ancora truffe on line, denunce dei carabinieri

Ancora risultati conseguiti sul fronte “anti truffa” dai Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, settore nel quale gli investigatori casentinesi hanno negli ultimi mesi acquisito una puntuale competenza in ordine a modalità di azione dei truffatori e altri particolari, utili a scongiurare il verificarsi di nuovi episodi.

Questa volta l'indagine parte indietro nel tempo, circa un anno fa.

L’oggetto di interesse, per il quale il malcapitato aveva cercato in rete il “best price”, è un trattorino tagliaerba della nota marca New Holland.

L’acquisto è abbastanza comune tra gli appassionati della valle e anche al malcapitato deve aver fatto gola l’annuncio di vendita posto su un noto sito di compravendita online che, di fatto, dalla consultazione, rimandava ad un link di un sito internet, ben fatto, che serbava tutte le caratteristiche di autenticità, allocato in Italia. In breve l’uomo avrebbe concluso un buon affare con le persone che si spacciavano, a sua insaputa, per una vera e propria concessionaria.

Con vari escamotage, la persona viene convinta, in breve, a concludere l’affare, versando un acconto di 850,00 euro per fermare il trattorino che, a detta dei commercianti truffatori, stava andando letteralmente “a ruba”.

Due elementi quindi che hanno tratto in inganno l’acquirente: il rimando ad un sito internet di una concessionaria – inesistente – e l’acconto, normalmente versato tramite bonifico e non con modalità inconsuete di pagamento.

Il trattorino non arriva a destinazione e la denunciaarriva immediatamente ai Carabinieri, scattano le indagini, rese complicate dalla non immediata riconducibilità di conti correnti e utenze telefoniche ai soggetti che saranno poi identificati e denunciati come i responsabili della truffa.

I Carabinieri della Stazione di Strada in Casentino che si sono occupati del caso, hanno riscontrato diversi elementi che, al termine delle indagini, hanno portato alla denuncia di due uomini italiani, residenti a Roma e nel padovano, già autori nel pregresso di episodi simili.

Per loro una denuncia in stato di libertà per truffa.

Qui il link al sito dell’Arma dei Carabinieri contenente una serie di consigli per cercare, in tutti i modi, di non rimanere “intrappolati” nella rete con l’e-commerce. http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/internet/i-rischi-dell%27e-commerce