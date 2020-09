Arezzo, le notizie di oggi: 20 Settembre

Bassa l’affluenza alle urne

L’affluenza alle urne degli aretini alle 20,00 non arriva al 40%, contro il 42,4 del 2015 le comuali, il 64,3 delle politiche del 2018.

Le urne rimarranno aperte fino alle 23.

Il riepilogo Regionale, delle ore 19:00 è del 36,29%, i votanti sono stati 1.084.140 SU 2.987.830.

In aggiornamento

Coronavirus il report di oggi nella provincia aretina

La situazione dalle ore 14 del giorno 19 settembre alle ore 14 del giorno 20 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella provincia di Arezzo 9 nuovi casi: tra questi il marito e il figlio della maestra di Arezzo, lo annuncia su Facebook il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli.

Comune di sorveglianza Cortona

1) donna di 75 anni già in isolamento domiciliare, esito tampone da screening in ospedale, asintomatica.Continua a leggere

Comune di sorveglianza Marciano della Chiana

2) donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica.

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

3) uomo di 59 anni già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatico.

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

4) ragazzo di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico.

5) uomo di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatico, ambito scolastico.

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

6) uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, indagine in corso .

Comune di sorveglianza Monte San Savino

7) donna di 34 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, sintomatica, indagine in corso.

Comune di Sorveglianza Montevarchi

8) donna di 18 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche.

9) donna di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalle Marche.

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento, 22 contatti per i casi di Arezzo.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.174 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 9 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.201 tamponi.