Volare Oh, Oh…

Siamo increduli ed esterrefatti di fronte al titolo comparso nella cronaca politica del quotidiano più diffuso ad Arezzo e ci chiediamo se sia uno scherzo di pessimo gusto fatto al Sindaco dai redattori dell’articolo – di solito molto compiacenti nei suoi confronti -, o se davvero Ghinelli ha pronunziato la frase “ALTRI CINQUE ANNI E VI FARO’ VOLARE”.

Pensavamo, infatti, che il verbo “volare” fosse stato bandito per sempre dal vocabolario del Sindaco uscente (ed anelante la riconferma), da quando, nel tentativo di nascondere le irregolarità venute a galla a proposito dei circa 450mila euro pagati dalla società partecipata comunale Coingas per consulenze ritenute inutli e fittizie dalla Procura della Repubblica aretina, voleva imporre di far credere a tutti che gli asini volano.

Non credendo possibile che l’ ex inquilino di Palazzo Cavallo sia masochistico fino al punto di richiamare alla memoria degli aretini fatti, per i quali è stato indagato per i reati di favoreggiamento e di abuso d’ufficio, abbiamo provato a dare un diverso significato a quella frase, interpretandola nel senso che Ghinelli, pilota d’aereo ed istruttore di volo, in caso di riconferma e con altri 5 anni a disposizione, insegnerà agli aretini a volare, in modo che possano evitare tutte le buche delle strade, in cui sono finiti nel quinquennio appena terminato.