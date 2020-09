Arezzo, le notizie di oggi: 10 Settembre

Coronavirus Arezzo, i dati aggiornati a oggi 10 settembre

La situazione dalle ore 14 del giorno 9 settembre alle ore 14 del giorno 10 settembre 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Provincia di Arezzo 19 nuovi casi.

Comune di sorveglianza Arezzo

Donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.(Malattie Infettive)Continua a leggere



Donna di 79 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Uomo di 81 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.

Donna di 69 anni tampone di screening durante il ricovero, asintomatica (ricoverata presso Ospedale San Donato. Comune di sorveglianza Castelfranco Piandiscò

Bambina di 11 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica. Comune di sorveglianza Pieve Santo Stefano

Uomo di 27 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Spagna, asintomatico. Comune di sorveglianza Bibbiena

Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica.

Uomo di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico. Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

Uomo di 62 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico. Comune di sorveglianza Cavriglia

Donna di 43 anni già in isolamento domiciliare, sintomatica. Comune di sorveglianza Sansepolcro

Uomo di 79 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dall’Albania, esito rilevato da screening in Pronto Soccorso, sintomatico. Comune di sorveglianza Cortona

Donna di 70 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica, indagine in corso. Comune di sorveglianza Lucignano

Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.

Uomo di 57 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso. Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti.

Tale attività ha evidenziato per il momento, 26 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 2.328 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive ed 1 presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.919. tamponi.

Due stranieri individuati e denunciati per furto dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bibbiena, concludendo due indagini su dei furti subiti, stamani hanno denunciato di due persone straniere, di cui una irreperibile sul territorio nazionale.

Dopo aver analizzato attentamente i riscontri testimoniali acquisiti nelle fasi di indagine, tuttora in corso per il recupero della refurtiva, nel primo caso per furto aggravato, nel secondo per furto in abitazione.Continua a leggere



Alla fine del mese di giugno, a Bibbiena, da un'auto in sosta erano stati asportati monili, un cellulare ed un computer. In questo caso, un giovane di 24 anni, di origine straniera, al momento irreperibile sul territorio nazionale, aveva tentato di "sbloccare" uno dei dispositivi.

Le indagini proseguono per la ricerca della refurtiva. Nel secondo caso, un 28enne, straniero ospite di una sua amica nei mesi estivi, prima di lasciare la sua abitazione ha pensato bene di sottrarre alla stessa monili in oro per circa 2.000 Euro.

Anche in questo caso indagini tuttora in corso per il tentativo di recuperare la refurtiva.

Prosegue, intensa, sul territorio casentinese, proprio la specifica attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio.

