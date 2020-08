Arezzo, le notizie di oggi: 5 Agosto

Evade dai domiciliari ruba, rapina e chiama i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Bucine, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Laterina e la Polizia di Stato hanno deferito in stato di libertà l'uomo che ieri è evaso dagli arresti domiciliari è andato in un un bar a Civitella in Val di Chiana dove ha rubato 100 euro dell'incasso ed ha poi rapinato in un negozio di alimentari ad Arezzo altri 100 euro.



Dopo aver fatto uso di parte della sostanza stupefacente acquistata, è andato un negozio di generi alimentari ad Arezzo dove, a volto scoperto, riesce ancora a rubare dei soldi dalla cassa lasciatagli aperta dal titolare; ma, mentre sta andando via inizia una breve colluttazione con un cliente del locale che lo ferisce colpendolo alla testa con una sedia ma nonostante ciò riesce a darsi alla fuga. La vittima della rapina ha richiesto il soccorso dei militari dell'Arma che in collaborazione con la Polizia di Stato si sono messi subito sulle tracce del malvivente e proprio mentre i tutori della legge risalgono all'identità dell'uomo tramite la visione di telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre scappa, il malfattore chiama i Carabinieri di Bucine: che, dopo essere andati nell'abitazione dell'uomo, ascoltano le sue dichiarazioni, nelle quali ammette i reati. Nell'abitazioneci sono i vestiti sporchi del suo stesso sangue, indossati al momento della rapina impropria che sono stati sequestrati.

Scortato dai Carabinieri, l’uomo è stato fatto medicare all’ospedale di Montevarchi, dove è stata suturata la ferita ricevuta in conseguenza della colluttazione.

L’uomo rimane ai domiciliari nell’attesa di nuovi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Litiga con il vicino di casa e lo minaccia con arco e frecce

È stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni Valdarno per il reato di minaccia aggravata, il disoccupato italiano con precedenti penali che nella tarda serata di ieri ha minacciato di morte il vicino di casa utilizzando un arco e delle frecce.



L’uomo infatti, al culmine di un litigio avvenuto per banali motivi con il vicino di casa, ha fatto ritorno nella propria abitazione ed ha raccolto uno dei sei archi di cui era in possesso e tre frecce per poi tornare all’esterno e puntare l’arma contro il vicino di casa minacciandolo di morte.

La vittima, intimorita, ha quindi chiesto il soccorso dei militari dell’Arma che intervenuti sul posto, hanno proceduto al sequestro degli archi e delle frecce in possesso del malvivente per poi deferirlo all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata.

