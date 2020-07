Arezzo, le notizie di oggi: 31 Luglio

By Redazione

Incidenti: il report del 118

Incidente inA1 tra Monte San Savino ed Arezzo in direzione Nord alle ore 11,30.

Coinvolti un furgone ed un mezzo pesante.

Intervenute sul posto due ambulanze da Arezzo ed Elisoccorso Pegaso1.

Al momento risultano 2 persone ferite.

In aggiornamento

San Giovanni Valdarno, trentacinquenne dà di matto in un bar del centro, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Loro Ciuffenna sono intervenuti in un bar di Corso Italia, nel pieno centro di San Giovanni Valdarno, dopo che la titolare, una donna di origine straniera, aveva richiesto l'intervento per un soggetto fuori di sé.



Attimi concitati perchè un 35enne italiano, a torso nudo e sprovvisto della mascherina, vuole accedere all’interno dell’esercizio pubblico ma viene richiamato dal personale del bar: l’uomo a questo punto inizia ad offendere pesantemente i presenti. Attimi concitati perchè un 35enne italiano, a torso nudo e sprovvisto della mascherina, vuole accedere all’interno dell’esercizio pubblico ma viene richiamato dal personale del bar: l’uomo a questo punto inizia ad offendere pesantemente i presenti. I Carabinieri intervenuti non riescono a frenare l’uomo, un trentacinquenne, che continua ad inveire anche contro di loro, spintonandoli; riportato con fatica alla ragione, i militari lo ad ammanettano e lo arrestano; nel corso dell’operazionea, un vice brigadiere dell’Arma rimane lievemente ferito ad un ginocchio. Giunti in caserma, l’uomo continua ad urlare e ad inveire, anche contro il personale medico, chiamato dai militari per visitarlo, probabilmente sotto l’effetto di alcol ed altre sostanze. L’esagitato è arrestato per resistenza e minacce continuate, nonché lesioni aggravate a pubblico ufficiale, contestati il reato di oltraggio a pubblico ufficiale e di ubriachezza, il giovane risulta già condannato per reati contro la persona (altrimenti sarebbe stata solo una sanzione amministrativa).

Multato anche per la violazione della normativa COVID 19 che prevede il pagamento di 280 euro.

Per l’italiano, residente in un altro comune, verrà valutata anche la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune.

in aggiornamento