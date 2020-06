Arezzo, le notizie di oggi: 19 Giugno

Alex Zanardi, finisce contro un camion con la sua handbike

Stamattina si era fermato anche a Castiglion Fiorentino, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore.

La staffetta toscana era partita stamani da Firenze per terminare, questa sera, a Montalcino.

A dare l’allarme sono stati gli stessi atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta, con lui Bennati e Fabianelli.

Le condizioni dell’atleta sarebbero gravi.Continua a leggere

Alex Zanardi aveva ringraziato così gli abitanti di Castiglion Fiorentino, “Solo in Italia accadono certe cose”, in un post su Instagram, mostrando un ciondolo a forma di cuore con i colori dell’Italia, omaggio dei castiglionesi.

All’incidente, accaduto a Pienza, ha assistito la moglie Daniela che lo ha raggiunto in auto all’ospedale Le Scotte di Siena dove è stato immediatamente portato in sala operatoria.Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, che stava attraversando un tratto particolarmente tortuoso, forse a causa di una buca, avrebbe sbandato scivolando così nella corsia opposta dove stava transitando un camion.

Formalizzato l’annullamento della 140.ma edizione della Giostra del Saracino

Il Sindaco della città di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha formalizzato l’annullamento della 140ma edizione della Giostra del Saracino in programma domani, sabato 20 giugno, apponendo la propria firma nel libro della Giostra curato dal Cancelliere Andrea Sisti.

Polo socio sanitario al parcheggio Baldaccio, firmato il protocollo d’intesa

Firmato stamani il protocollo d’intesa tra Comune di Arezzo e Asl Toscana Sud Est per la trasformazione di alcuni locali del parcheggio Baldaccio in polo di servizi socio sanitari.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Alessandro Ghinelli, l’assessore Lucia Tanti, il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio d’Urso, il direttore del distretto Asl Arezzo-Casentino-Valtiberina Evaristo Giglio e il presidente di Atam Bernardo Mennini. Continua a leggere

Gli interventi di rimodulazione del piano terra della struttura saranno divisi in due lotti: 300 metri quadrati ospiteranno il centro prelievi; altri 300 metri quadrati verranno convertiti in ambulatori di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

Di 800 posti la capienza totale del parcheggio al piano interrato. Il termine dei lavori, il cui importo è di circa 250mila euro, è fissato per la fine del 2020.