Arezzo, tutte le notizie di oggi: 23 Maggio

By Redazione

Motociclista aretino, perde la vita in un incidente nel senese

Un motociclista aretino è morto in un incidente stradale questa mattina, è un uomo di 39 anni, di Castiglion Fiorentino.

L’incidente nel comune di Chiusdino.

Nell’impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco e per il conducente non c’è stato niente da fare.

Il personale sanitario del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siena, oltre alle forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica.

in aggiornamento

Spaccciatore cortonese, vendeva droga e nasondeva il ricavato nei libri

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cortona, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Firenze, hanno concluso un’attività di indagine sullo spaccio di sostanze stupefacenti arrestando un ventottenne di Camucia, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti.

L’indagine era partita lo scorso gennaio, quando, a seguito di controlli su strada, i Carabinieri di Camucia avevano sequestrato ad un giovane del posto, alcune dosi di cocaina.Continua a leggere



Subito sono iniziati i controlli ed i pedinamenti, che hanno permesso di risalire allo spacciatore.

La conferma è arrivata da altri piccoli sequestri fatti a danno di alcuni assuntori del posto, poiché si è accertato che tutti si rifornivano dallo stesso “venditore”. Subito sono iniziati i controlli ed i pedinamenti, che hanno permesso di risalire allo spacciatore.La conferma è arrivata da altri piccoli sequestri fatti a danno di alcuni assuntori del posto, poiché si è accertato che tutti si rifornivano dallo stesso “venditore”. Dopo un’attenta attività finalizzata a ricostruire i movimenti e le dinamiche della piccola piazza di spaccio, i militari di Camucia hanno perquisito ieri con l’ausilio del Nucleo Cinofili l’appartamento dello spacciatore. In casa il cane ha subito fiutato la presenza della sostanza nel comodino del letto dell’arrestato, che infatti teneva, a portata di mano, 5 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Poi si è passati al giardino ed è proprio dentro il garage, nella legnaia, che sono stati individuati i 10 grammi di cocaina pronta allo smercio, già divisa in parte in dosi. I carabinieri, durante la perquisizione hanno notato poi un certo nervosismo da parte de ventottenne, ogni qualvolta si passava vicino la libreria, tuttavia il cane non mostrava interesse.

Allora, mossi da un’intuizione, i Carabinieri hanno controllato i libri presenti e tra le pagine di uno di essi, “i Promessi Sposi”, sono stati rinvenuti circa 3000 euro in contanti.

All’interno di altri due libri, dai titoli curiosamente a tema – “El Chapo” e “droga rosso sangue” – sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2000 euro.

I Nas nel Comune di Montevarchi su ordine della Procura

I Nas dei carabinieri, si sono presentati ieri al Comune di Montevarchi, muniti di un decreto con richiesta di esibizione documentale firmato dal procuratore.

Lo conferma il sindaco Chiassai, hanno acquisito la documentazione amministrativa sulla casa di riposo di Montevarchi, che hai il triste primato toscano di vittime, 19.

La residenza per anziani è di proprietà del Comune, ma in gestione alla cooperativa Koinè, recentemente la Usl non ne ha assunto la direzione.

A darne notizia, in serata, è il sindaco Silvia Chiassai, con un video su Facebook: anche noi, spiega, speriamo che si faccia chiarezza, se la documentazione in nostro possesso serve a questo,siamo ben lieti di consegnarla.

in aggiornamento