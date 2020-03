Python il rapper di Arezzo che racconta la quarantena con “Virus”

By Redazione

Abbiamo deciso di tenervi compagnia e di coinvolgere alcuni giovani della nostra città, in questo lungo periodo di isolamento, nella realizzazione del videoclip del nuovo singolo di Python, relativo proprio alla quarantena che stiamo vivendo.

E’ quello che si legge su You Tube nella presentazione del video pubblicato lo scorso 25 marzo.



Nel testo della canzone il rapper Pietro Sabatini, in arte Phyton racconta il momento attuale, accompagnato da un video che mostra lacittà di Arezzo deserta.