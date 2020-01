Ad Arezzo il Gran Galà dell’equitazione toscana

By Ufficio Stampa

400 premiati e 1.400 ospiti.

Arezzo accoglierà, il 1 febbraio, il Gran Galà dell’equitazione toscana 2019.

Doppio appuntamento nella struttura di Fiere e Congressi in via Spallanzani: alle 15 Galà Children, Club e Sportintegrati.

Alle 20 il Gran Galà Fise Toscana con cena e premiazioni dei campioni toscani e degli atleti di livello nazionale e internazionale: saranno oltre 400 i riconoscimenti che verranno assegnati dalle Autorità locali e Federali presenti all’evento.

“I numeri possono aiutare a comprendere la crescita di questa disciplina nella nostra regione – commenta il Presidente della Fise Toscana, Massimo Petaccia.

Abbiamo 10.500 tesserati e 190 associazioni affiliate. Siamo presenti in tutte le discipline dell’equitazione con risultati estremamente positivi.

Il 19 gennaio il nostro Emilio Bicocchi si è distinto nel Gran Premio di Lipsia, arrivando quarto nella la gara più importante del concorso tedesco.

A dicembre Anna Cavallaro è tornato a vincere a Salisburgo.

Sara Morganti ha raggiunto la vetta della ranking individuale Paralimpica (che comprende tutti i cavalieri e le amazzoni del paradressage del mondo) stilata dalla Federazione Equestre Internazionale, in virtù dei risultati ottenuti nelle gare qualificanti.

Molti nostri cavalieri sono ormai ai primi posti in Italia e nel mondo.

E la nostra Regione si conferma la quarta tra quelle italiane”.

L’equitazione è una disciplina sportiva in forte crescita.

“E noi – sottolinea il Presidente Petaccia – sosteniamo questa crescita non solo con attività di promozione, servizi agli associati ma anche con un costante lavoro per la formazione degli istruttori.

Molto seguito è anche l’aspetto sociale dello sport, con la programmazione di attività e circuiti finalizzati alla totale inclusione delle attività paralimpiche e sport integrati. Ricordiamo L’evento “Special Horse day” e il Multidisciplinare di Pontedera che ha visto per la prima volta lavorare in totale sinergia Fisdir e Fise.

Di tutto questo dobbiamo ringraziare le nostre Associazioni ed i nostri istruttori che si impegnano con costanza e passione per la diffusione e crescita di questo sport meraviglioso che è l’equitazione.

La Fise Toscana, sulla base della qualità e della professionalità della sua azione, sta coinvolgendo partner e sponsor.

Tra questi anche Estra.

” L’equitazione – ricorda il Presidente Francesco Macrì – è una disciplina agonistica ma anche una pratica sportiva adatta a tutti che s’inserisce in modo armonico nell’ambiente. Offre la possibilità di vivere la natura in modo non solo bello ma soprattutto rispettoso dei luoghi che vengono attraversati.

Il cavallo è parte integrante di questo ambiente.

Per le sue attività, Estra è partner naturale di tutti coloro che intendono impegnarsi nella valorizzazione dell’ambiente e delle positive pratiche sportive “.