È un mistero tutto italiano, ma ad Arezzo assume toni quasi mistici: le buche spariscono quando si avvicinano le elezioni. Per mesi le nostre strade sembrano un campo minato, poi — puff! — compaiono operai, transenne, e l'asfalto torna...
Il mondo della giustizia saluta uno dei suoi protagonisti più autorevoli. È morto questa mattina, lunedì 27 ottobre, all'età di 84 anni, l'avvocato Francesco Molino, noto penalista che per oltre cinquant'anni ha esercitato la professione con rigore e passione.
Nato...
Dopo i successi nazionali e internazionali degli ultimi anni, i fratelli Davide e Chiara Romani aggiungono un nuovo, straordinario traguardo al loro percorso di eccellenza nel mondo della danza.
Domenica 26 ottobre 2025, i maestri e ballerini della scuola La...
– È in pieno svolgimento il grande piano di manutenzione straordinaria della viabilità cittadina, che coinvolge gran parte del territorio comunale. I lavori, suddivisi in cinque lotti, prevedono asfaltature, sistemazioni e nuove segnaletiche per un investimento complessivo di circa...
Proseguono i lavori stradali in città con conseguenti modifiche alla circolazione e alla sosta in diverse zone di Arezzo. Gli interventi, già in corso, comportano restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e sensi unici alternati regolati da semaforo o...
Sabato 1 novembre il mercato settimanale di via Giotto chiuderà in anticipo: le vendite dovranno cessare alle 11:30 e l'intera area sarà sgomberata entro le 12:00. La misura è stata stabilita con un'apposita ordinanza comunale in vista della partita...
A Arezzo scoppia la polemica: un gruppo di volontari salva le nutrie e divide il web tra santi, eroi e aspiranti dottor Mengele del rodito
Si erano armati di stivali, guanti e buona volontà. Nessuna crociata, nessun complotto: solo un...
La corsa per la poltrona di sindaco di Arezzo è ufficialmente iniziata, anche se somiglia più a una gara di lentezza che a uno sprint elettorale. Nessuno accelera, tutti osservano, qualcuno controlla se la pista è ancora aperta.
Nel centrodestra,...
