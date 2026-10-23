Montevarchi, bar chiuso per 15 giorni dal Questore: controlli e segnalazioni dei residenti

Un bar situato in una zona commerciale alla periferia di Montevarchi resterà chiuso per 15 giorni. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Arezzo ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nell’ambito delle attività di controllo dei pubblici esercizi.

Secondo quanto riferito dalla Questura nel comunicato del 23 ottobre 2026, il locale era diventato nel tempo un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali. La situazione aveva portato a ripetuti controlli e sopralluoghi delle forze dell’ordine, anche in seguito alle segnalazioni dei cittadini residenti nella zona.

Gli accertamenti sono stati effettuati soprattutto durante i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore, con l’intervento delle pattuglie del Commissariato di pubblica sicurezza di Montevarchi e la collaborazione della Polizia locale.

Sulla base delle verifiche, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Arezzo ha curato l’istruttoria che ha portato al decreto di sospensione dell’attività per 15 giorni, firmato dal Questore. La misura, precisa la Questura, è finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.