Arezzo corto ma coriaceo: 2-1 al Bra e primo posto riconquistato

Alla lettura della distinta con le formazioni delle due squadre salta subito all’occhio la scarsità degli elementi a disposizione di Bucchi. Sette assenze tra infortuni e squalifiche costringono l’allenatore amaranto a portarsi in panchina, oltre ai due portieri, appena sei giocatori, tra cui il giovanissimo Ferrara.

Ma se è nelle difficoltà che si misura la forza di una squadra, allora quest’Arezzo è certamente solido. Bucchi ha a disposizione una rosa di qualità e lo sa bene, tanto da aver sottolineato nella conferenza pre-gara di sentirsi fortunato ad allenare questo gruppo.

Veniamo alla partita.

Pronti via, gli amaranto si riversano subito nella metà campo ospite con l’intento di sbloccare il risultato il prima possibile. All’8’ la strategia produce il risultato sperato: il tiro di Chierico viene respinto da Renzetti e Pattarello, prima di arrivare sul pallone, viene atterrato da Pautassio. L’arbitro Madonia assegna il rigore. Il tecnico del Bra si gioca il controllo al VAR, ma dopo la revisione la decisione viene confermata. Sul dischetto va Pattarello, che calcia rasoterra e angolato: Renzetti tocca, ma la palla finisce comunque in rete.

La gara sembra mettersi in discesa, ma l’Arezzo non riesce a chiuderla nonostante le occasioni. Cianci sfiora il raddoppio su punizione, mentre il Bra si affaccia dalle parti di Venturi con un cross di Pautassio che Righetti devia in angolo. L’occasione più nitida per il 2-0 arriva nel recupero, quando Tavernelli, Cianci e Pattarello gestiscono un tre contro due che poteva essere sfruttato meglio.

Nella ripresa è ancora l’Arezzo a comandare il gioco e all’11’ arriva il raddoppio: Cianci svetta più alto di tutti su un calcio d’angolo e schiaccia in rete il 2-0.

A quel punto sembra fatta, anche perché il Bra non dà l’impressione di poter impensierire davvero. Ma gli amaranto abbassano il baricentro e concedono campo agli avversari, che fino a quel momento avevano impegnato Venturi solo con tiri dalla distanza. Al 19’ Perrotta atterra in area Sganzerla e Madonia assegna il secondo rigore di giornata. Baldini batte forte e supera Venturi, riaprendo il match.

Ci si aspetta che l’Arezzo torni a pressare alto, invece la squadra resta più prudente. Nonostante ciò, il Bra non crea veri pericoli, mentre le occasioni migliori continuano a capitare ai padroni di casa, che però sprecano molto.

Finisce 2-1: l’Arezzo conquista tre punti pesantissimi e si riprende, almeno fino a domenica, la vetta della classifica. Obiettivo centrato, nonostante le numerose assenze e con la testa già alla difficile trasferta di Ascoli.

Ora ci attende un fine settimana da spettatori interessati: domani Rimini–Ascoli e domenica Ravenna a Livorno. Tutte partite da seguire con grande attenzione.