Castiglion Fiorentino onora l’eroe neozelandese Jock McGruther: una serata di memoria e gratitudine

Giovedì 6 novembre 2025, alle 21:15, il Salone Colin della Parrocchia del Rivaio ospiterà una speciale serata dedicata a John Robert “Jock” McGruther, ufficiale neozelandese caduto durante la “battaglia di Arezzo”.

L’iniziativa, organizzata alla vigilia del conferimento della Cittadinanza Onoraria alla memoria di McGruther, vuole celebrare il suo coraggio e i valori senza tempo di libertà e solidarietà, simboli del legame tra Castiglion Fiorentino e la distante Nuova Zelanda.

Nel corso della serata sarà presentato il docufilm

“Da Aotearoa alle colline toscane – Il viaggio di Jock”,

un’opera che ripercorre l’eccezionale vicenda del giovane soldato, esempio di dedizione e sacrificio per un ideale di pace.

Un momento per ricordare insieme che la libertà di oggi è frutto del coraggio di chi ci ha preceduti.

Paolo Brandi