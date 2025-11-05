16 C
Castiglion Fiorentino onora l’eroe neozelandese Jock McGruther: una serata di memoria e gratitudine

A ottant’anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale, Castiglion Fiorentino rende omaggio alla memoria di un giovane venuto da un Paese lontano, che offrì la propria vita per la libertà della nostra terra

Giovedì 6 novembre 2025, alle 21:15, il Salone Colin della Parrocchia del Rivaio ospiterà una speciale serata dedicata a John Robert “Jock” McGruther, ufficiale neozelandese caduto durante la “battaglia di Arezzo”.

L’iniziativa, organizzata alla vigilia del conferimento della Cittadinanza Onoraria alla memoria di McGruther, vuole celebrare il suo coraggio e i valori senza tempo di libertà e solidarietà, simboli del legame tra Castiglion Fiorentino e la distante Nuova Zelanda.

Nel corso della serata sarà presentato il docufilm
“Da Aotearoa alle colline toscane – Il viaggio di Jock”,
un’opera che ripercorre l’eccezionale vicenda del giovane soldato, esempio di dedizione e sacrificio per un ideale di pace.

Un momento per ricordare insieme che la libertà di oggi è frutto del coraggio di chi ci ha preceduti.

Paolo Brandi

