15.7 C
Comune di Arezzo
domenica, Settembre 28, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCastiglion Fiorentino, piazzetta del Gesù: dai monumenti alle transenne, benvenuti nella “zona...

Castiglion Fiorentino, piazzetta del Gesù: dai monumenti alle transenne, benvenuti nella “zona rossa”

Tutto ciò che leggerete nasce dal comunicato del Gruppo Consiliare RINASCIMENTO CASTIGLIONESE… e già si capisce che non è roba da zuccherini!

Gianni Bufaloni
By Gianni Bufaloni

-

Ah, la piazzetta del Gesù! Un tempo angolo storico, davanti all’omonima chiesa, oggi teatro di urla, bevute, vandalismi e degrado sotto i portici… un vero Afterhours a cielo aperto, con DJ improvvisati e bicchieri volanti.

E l’amministrazione comunale? Ha trovato la soluzione geniale: non individuare i colpevoli, non garantire controlli, ma chiudere la piazza a tutti. Sì, avete capito bene: una transenna degna del muro di Berlino, che trasforma il patrimonio storico in una “zona rossa” vietata perfino ai turisti.

Risultato paradossale:

  • Un turista che vuole ammirare una delle chiese più belle del Paese rischia 150 € di multa;
  • Un cittadino che desidera affacciarsi al belvedere Naldi rischia 150 € di multa;
  • Chi vuole leggere la lapide che ricorda il passaggio dei polacchi a Castiglione rischia 150 € di multa.Il cartello? Un mix di richiami normativi buttati lì a caso, copia-incolla selvaggio, senza alcuna chiarezza o riferimento all’ordinanza. Tradotto: nessuno capisce niente, ma tutti rischiano di pagare.E i ragazzi? Si sposteranno altrove. I cittadini e i turisti? Penalizzati. E i problemi veri? Restano lì, perché vietare, transennare e chiudere non li risolve, anzi li sposta di qualche centinaio di metri. La Soprintendenza? Silenzio tombale.

    Morale della favola: monumento inaccessibile, piazza chiusa, panorama interdetto.
    I problemi restano, ma almeno possiamo dire che Castiglioni ha la sua zona rossa. Complimenti all’amministrazione, che ha dimostrato come si possa risolvere tutto con un metro di transenna e un cartello incomprensibile.

Articoli correlati:

Flottiglia radicale: più che aiuti, voglia di casino! Mattarella li guarda e pensa: ma ‘n do’ andate? Da asilo a acquitrino, passando per la burocrazia: il miracolo all’incontrario di via Filzi Villa Severi: miracolo! Tagliata l’erba. Ma il degrado… quello no, quello resta sacro Dal vibratore rotto al contenitore per urinocoltura: cosa troviamo oggi nei cestini dei parchi? Villa Severi: l’oasi urbana dove i cinghiali fanno gli architetti paesaggisti Arezzo: “datece ‘na coppia!” Spray al peperoncino in discoteca: il genio del weekend colpisce ancora Perché il lavoro da casa ci sta rendendo più stupidi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo celebra i giovani talenti nella Working Equitation!
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024