Le stelle parlano, ma hanno l’accento di un barista fiorentino con la sigaretta appiccicata al labbro e la pazienza agli sgoccioli. Non c’è nessuna promessa di ricchezza, amore o successo: se volete sentirvi dire che andrà tutto bene, andate a leggere i Baci Perugina. Qui invece vi beccate la cruda verità cosmica, quella che le costellazioni sussurrano quando non sanno di essere ascoltate.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Le stelle ti dicono di osare. Tu osi, e ti ritrovi col conto in banca che sembra un bollettino di guerra. Consolati: almeno avrai storie tragicomiche da raccontare agli amici che non hai.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

La tua calma interiore questa settimana verrà messa a dura prova da colleghi, parenti e da te stesso allo specchio. Spoiler: perdi.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Vorresti cambiare vita, ma non trovi neanche la forza di cambiare le lenzuola. La doppia personalità ti serve solo per litigare da solo in bagno.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Romantico come una puntata di “C’è posta per te”, ma con la fortuna di un piccione sotto un camion. Evita le dichiarazioni d’amore: sembri più uno stalker col fiore.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti senti un re, ma il tuo regno è composto da piante grasse e un account Netflix condiviso. Più che ruggire, beli.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Questa settimana la tua mania di perfezione raggiunge picchi tali che perfino la bilancia del bagno ti denuncia per mobbing.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Ti vanti di equilibrio, ma basta un aperitivo in più e sembri Bambi sul ghiaccio. In amore oscillazioni continue: swipei a destra e a sinistra come un ventilatore scassato.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Passionale sì, ma con la stessa delicatezza di un trapano in salotto. Incontri interessanti, peccato che tu li rovini dopo i primi 30 secondi di conversazione.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Avventuroso come sempre: il massimo della tua esplorazione sarà aprire il frigo alle 3 di notte. Spoiler: dentro c’è solo la solitudine.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavoro, lavoro, lavoro. Complimenti: la tua vita è una fotocopia grigia, ma almeno le stampanti ti stimano.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee geniali che però restano lì, come i calzini sporchi sotto al letto. Gli altri ti guardano e si chiedono se sei visionario o solo fuori di testa: sanno già la risposta.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sogni ad occhi aperti, ma inciampi sui marciapiedi veri. Ti aggrappi all’amore come al salvagente gonfiabile in piscina: peccato che perda aria.

CONCLUSIONE:

Le stelle non portano soluzioni, semmai ti ricordano che la vita è una tragicommedia e tu sei comparsa non pagata. Però, a differenza dei pianeti, puoi sempre cambiare rotta: basta smettere di prendere consigli dall’oroscopo. Ma non lo farai, perché sotto sotto ti piace farti del male.