19.5 C
Comune di Arezzo
giovedì, Agosto 28, 2025
type here...
HomeBlogsFavole dell’abbandono: I panni sporchi

Favole dell’abbandono: I panni sporchi

La lavatrice che non volle più lavare i segreti di famiglia

Gianni Micheli
By Gianni Micheli

-

Di panni sporchi non ne poteva più. Si, lo sapeva: i panni sporchi si lavano in famiglia. Ed era d’accordo, in linea di principio. Lo era stata per tutti quegli anni. Complice e servizievole. Una lavatrice di panni sporchi al giorno e via: tutto pulito, tutto smacchiato, tutto profumato.

Finché c’erano solo gli sposini la lavatrice era stata ben contenta di dare un misurino. I panni erano sporchi, sì, ma pur felici. Stropicciati. Sbaciucchiati. Scucinati. Perfino le macchie di pomodoro aveva cancellato. Gli sposini erano la sua famiglia e lei era la loro lavatrice. Sogni, speranze e un cestello che gira, come nel tango.

Con i bambini il carico di lavoro era aumentato. Erano arrivati il fango, l’erba, le tempere e i pennarelli. Però che fantasia! Che meraviglia. Quant’erano piccini quei golfini. E lei lavava, giorno e notte. Soprattutto la notte, per risparmiare. L’unica era lei a non risparmiarsi. Perché i bambini devono vestire abiti puliti sennò crescono storti!

Poi che era successo?

I bambini erano cresciuti, storti o dritti chi può saperlo?, gli sposini degli sposini non se ne ricordavano più e i panni sporchi, nella sua famiglia, erano aumentati. Non tutti di cotone. Non solo di lana. E cresci oggi cresci domani s’erano fatti troppi. Troppi per una lavatrice nata che era appena spuntato il nuovo millennio.

Troppi e lei li conosceva tutti. Perché i panni sporchi sporcano anche solo a tenerli. E sono difficili da mandare via.

Fu così che un giorno, di buon mattino, se ne andò di casa. Era così stanca che riuscì a fare solo pochi passi prima di fermarsi accanto a un muro. Si fermò di spalle alla strada perché non voleva essere guardata nel cestello. Perché i panni sporchi, anche a lavarli, ti macchiano lì dove non puoi pulire. Proprio non puoi.

I panni sporchi. Lo sapeva la lavatrice che i panni sporchi si lavano in famiglia. Per questo uscì con il cestello vuoto e fu portata via in una mattina di fine estate. Lì dove i panni sporchi sono i padroni del mondo e a lavarli non ci pensa nessuno.

Articoli correlati:

Favole dell’abbandono: L’urlo dell’umido “L’addio che tradisce. L’addio che salva” Favole dell’abbandono: Lo stendino acciaccato Aretino in difficoltà all’estero: una storia di disperazione e abbandono Europa: tra opportunità, elusione fiscale e contraddizioni Arezzo: un’oasi di salute durante la peste tra XIII e XIV secolo Il nome che ci resta addosso Legittima difesa: l’ultimo istante di un bel ragno, figlio del Creato come me

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Raid Bastarda
Gianni Micheli
Gianni Michelihttp://www.giannimicheli.it
Gianni Micheli Giornalista, scrittore, regista, attore, musicista e collezionista di storie. Sulla carta, sul web, in teatro e a scuola, ha una particolare predilezione per la scrittura creativa, la drammaturgia dedicata all’infanzia, la multiculturalità e per il teatro civile. Dal 2012 è uno degli autori della Staffetta di Scrittura Creativa organizzata da BiMed (Biennale della Scienze e delle Arti del Mediterraneo). Nel 2020 è uscito Testone il piccione, Vertigo Edizioni. Nel 2021 con Lezioni d’amore e di chitarra, Edizioni Helicon. Ha collaborato, tra gli altri, con Stefano Massini, Ottavia Piccolo, Amanda Sandrelli, Dario Brunori, Margherita Vicario, Moni Ovadia, Marisa Fabbri. È apparso sulla Rai e La7. Parte dello staff di Officine della Cultura è responsabile dell’ufficio stampa di alcuni importanti festival nazionali. È tra i fondatori dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. www.giannimicheli.it - www.giannimicheli.eu
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Favole dell’abbandono: Lo stendino acciaccato

Blogs Gianni Micheli - 0

Ai Stories: Zanzare azzurre

Blogs Gianni Micheli - 0

Ai Stories: Scopa da passeggio

Blogs Gianni Micheli - 0

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024