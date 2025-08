Fuga a tutta velocità da Arezzo a Laterina: inseguimento da film dopo l’alt della Polizia Municipale

Non si è fermato all’alt della Polizia Locale di Arezzo ed è fuggito a tutta velocità, dando il via a un inseguimento spericolato che dal centro cittadino è proseguito per chilometri, fino alla campagna di Laterina Pergine Valdarno.

È accaduto nel primo pomeriggio di ieri: la vettura, ignorato l’alt, ha sfrecciato per le vie di Arezzo, imboccando anche tratti contromano sul raccordo. La fuga ha coinvolto diverse pattuglie della Polizia Locale, sia in auto che in moto, in un lungo inseguimento che si è snodato tra la città e la periferia, creando momenti di caos e pericolo per la circolazione.

Il veicolo è stato infine bloccato in una zona di campagna nel comune di Laterina Pergine Valdarno. A bordo si trovavano due persone. Restano ancora sconosciute le ragioni della fuga, mentre sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per chiarire i contorni della vicenda.

Maggiori dettagli sull’accaduto sono attesi con la ricezione di ulteriori comunicazioni, che forniranno informazioni più precise sull’identità del conducente, i motivi della fuga e le eventuali conseguenze legali.