Intervento di soccorso a Loro Ciuffenna: uomo ferito trasportato in ospedale in codice 2

Alle ore 9.00 di questa mattina è stato attivato il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est per un intervento di soccorso nel Comune di Loro Ciuffenna, in una zona particolarmente impervia. Un uomo di 55 anni è rimasto ferito e, dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasportato in codice 2 (media gravità) all’ospedale di Ponte a Niccheri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Montevarchi con mezzo BLSD, l’elisoccorso Pegaso 1 e una squadra dei Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero e assistenza al ferito.

Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora state rese note.