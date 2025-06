GDF Arezzo: 251° Anniversario della Guardia di Finanza – Il Bilancio Operativo dal 1° Gennaio 2024 al 31 Maggio 2025

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Arezzo ha reso noti i risultati conseguiti nell’attività operativa dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025. Un impegno “a tutto campo” che si traduce in 375 interventi ispettivi e 221 indagini finalizzate al contrasto degli illeciti economico-finanziari e delle infiltrazioni criminali nell’economia legale.

375 controlli fiscali e 221 indagini per contrastare frodi, evasione e infiltrazioni criminali.

💸 Scoperti 97 evasori totali e 560 lavoratori irregolari, con sequestri proposti per oltre 16,8 milioni di euro.

🌍 8 casi di evasione internazionale legati al turismo di lusso: recuperati oltre 11,4 milioni di euro.

🛢 74 violazioni sui prezzi carburante e 67 controlli su prodotti energetici.

💼 127 interventi sulla spesa pubblica, con oltre 2,3 milioni di euro di fondi illecitamente percepiti.

📦 370mila euro di Reddito di Cittadinanza indebitamente riscosso, 53 soggetti denunciati.

💰 200 operazioni contro il riciclaggio, sequestri per 1,8 milioni di euro.

👕 80.000 articoli contraffatti sequestrati e 35 persone denunciate.

🚔 Oltre 4.200 giornate/uomo per ordine pubblico e emergenze.

🚨 2 kg di droga sequestrati, 61 soggetti segnalati.