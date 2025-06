Giostra del Saracino: Arezzo accende l’estate con la sfida dei Quartieri

Sabato 21 giugno inizia ufficialmente l’estate, ma ad Arezzo l’evento principale sarà, senza dubbio, la serata della Giostra del Saracino. Dalle 21:30 in Piazza Grande, i Quartieri della città si contenderanno la Lancia d’Oro, quest’anno dedicata al Giubileo.

La lunga giornata iniziata alle 7:00 con il primo colpo di cannone. Alle 11:00, l’Araldo ha letto il bando affacciandosi dalle finestre del Palazzo Comunale. Da qui, il corteggio storico si è mosso verso il Duomo, doveha preso possesso del trofeo, per poi iniziare la sfilata per le vie cittadine.

Nel tardo pomeriggio il corteo storico percorrerà nuovamente le vie della città, non prima di ricevere la Benedizione del Vescovo sul sagrato della Cattedrale.

Alle 21:30 si aprirà la Porta di Borgunto e tutte le rappresentanze faranno il loro ingresso in Piazza.

La sfida avrà così inizio.

Le sfide tra i Quartieri:

Primo a giostrare: Porta Crucifera.

I colori rossoverdi saranno difesi da Lorenzo Vanneschi e Gabriele Innocenti.

Vanneschi, al debutto nel 2018, ha sempre corso per Colcitrone, ottenendo 2 vittorie. Questa sera monterà Skate, cavallo esordiente di 9 anni.

Innocenti ha esordito nel 2017 con Porta del Foro e ha conquistato l’ultima vittoria giallo-cremisi nel 2019 insieme a Davide Parsi. Dallo scorso anno corre per Porta Crucifera e ha ritrovato come allenatore Andrea Vernaccini, suo ex compagno di Giostra. Anche Innocenti presenterà una cavalla esordiente: Romina de Mosqueta.

Secondo Quartiere: Porta Santo Spirito.

Da anni favorito alla vigilia, presenta la coppia collaudata formata da Gianmaria Scortecci e Elia Cicerchia, entrambi veterani così come i loro cavalli.

Esordirono nel 2012 vincendo subito. Da allora hanno sempre corso insieme per i colori gialloblù, collezionando 13 vittorie.

Terzo a scendere in lizza: Porta Sant’Andrea.

Vincitore dell’ultima edizione, schiera ancora Tommaso Marmorini e Saverio Monti.

Marmorini, veterano con 3 vittorie dal debutto nel 2018, tornerà in Piazza con Toro Seduto, il cavallo con cui colpì il centro lo scorso anno all’esordio. L’animale è stato confermato solo ieri mattina.

Monti ha debuttato nel 2022 e ha già ottenuto 2 vittorie. Questa sera sarà in sella a una cavalla esordiente.

Ultimo Quartiere: Porta del Foro.

Il Quartiere della Chimera non vince dal 2019 ed è assetato di riscatto.

La coppia in lizza è quella con meno partecipazioni: Francesco Rossi (6 presenze) e Matteo Vitellozzi, esordiente assoluto. Entrambi i cavalli, Hollywood per Rossi e Lakota per Vitellozzi, sono al debutto in Piazza.