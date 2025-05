Scontro tra scooter e furgoncino a Badia al Pino: donna in codice rosso trasportata alle Scotte con l’elisoccorso

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:40, in località Badia al Pino, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Lo scontro è avvenuto in via dei Boschi tra uno scooter e un furgoncino.

Ad avere la peggio è stata la conducente del ciclomotore, una donna di 64 anni, che ha riportato ferite gravi. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuta l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Monte San Savino insieme ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Vista la gravità delle condizioni della donna, è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 1, che ha provveduto al trasporto in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.