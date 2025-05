Agrikids: oltre 700 bambini alla scoperta della sostenibilità con Coldiretti e Zero Spreco

Oltre 700 bambini da tutta la provincia hanno invaso la centrale di recupero integrale di San Zeno per la seconda edizione di AgriKids, l’evento conclusivo del progetto “Lo Sviluppo Sostenibile e l’Educazione Alimentare”, organizzato da Coldiretti Arezzo e “Zero Spreco” di Aisa Impianti.

Una maxi fattoria didattica e un hub dedicato al riciclo e alla sostenibilità hanno fatto da cornice a una mattinata ricca di attività, dove i piccoli partecipanti hanno imparato giocando grazie ai laboratori delle Fattorie Didattiche di Campagna Amica.

I bambini, divisi in gruppi, hanno sperimentato diverse attività:

Educazione alimentare : stagionalità, caseificazione, filiera dell’olio e preparazione del pane fresco.

Sostenibilità : riciclo alimentare con “Spazio Seme” e “Banda Piccoli Chef”, visita guidata alla centrale di recupero.

Scienza e natura : osservazione del cielo con gli Astrofili Arezzo , scoperta del mondo delle api, orto sensoriale e laboratori sul terreno.

Sicurezza e ambiente : simulazioni con i Vigili del Fuoco e teatro ecologico con “Noi delle Scarpe Diverse”.

Sport e benessere: atletica, psicomotricità e giochi multidisciplinari con CONI, UISP e CSI.

All’evento hanno partecipato Lidia Castellucci (Presidente Coldiretti Arezzo), Giacomo Cherici (Presidente Aisa Impianti) e rappresentanti delle istituzioni, insieme ai giovani e alle donne di Coldiretti.

“AgriKids è un investimento nel futuro”, ha sottolineato Castellucci. “Insegnare ai bambini il valore del cibo sano e della sostenibilità significa costruire una generazione più consapevole, in grado di difendere la salute, il territorio e il lavoro degli agricoltori.”

Cherici ha aggiunto: “Quasi mille bambini oggi hanno scoperto l’importanza del km zero e della lotta allo spreco. Questo impianto non è solo tecnologia, ma un luogo di condivisione e crescita per la comunità.”

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose realtà locali, tra cui Agraria Vannini, Arezzo Karate 1979, Calcit e Rete Fattorie Didattiche, con il sostegno di sponsor come BCC Valdarno, Pastificio Fabianelli e Agrimacchine Serafini.

Una giornata che ha unito divertimento, apprendimento e impegno ambientale, dimostrando che un futuro più green passa anche attraverso l’entusiasmo dei più piccoli.