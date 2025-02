Arezzo Wave Love Contest & Festival 2025: al via la 39^ edizione!

È ufficialmente partito l’Arezzo Wave Love Contest & Festival 2025, giunto alla sua 39^ edizione! Un’occasione imperdibile per band e artisti emergenti italiani che vogliono mettere in primo piano la loro musica e avere l’opportunità di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale.

Iscrizioni Aperte! Le iscrizioni sono completamente gratuite e possono essere effettuate online al link: concorso.arezzowave.com. Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il 25 aprile 2025.

Un Contest Storico per la Musica Emergente Dal 1987, Arezzo Wave si distingue come il più importante concorso musicale per artisti emergenti in Italia. Grazie a una rete capillare di rappresentanti in ogni regione, il contest ha scoperto e promosso numerosi talenti, contribuendo alla crescita artistica di band oggi celebri come Negramaro, Marlene Kuntz, Fast Animals and Slow Kids, Zen Circus, Alborosie, La Rappresentante di Lista, Piqued Jacks e molti altri.

Un Percorso di Selezione Rigoroso L’iscrizione gratuita rappresenta il primo passo di una selezione accurata che attraversa tre fasi:

Iscrizione online e selezione preliminare: gli organizzatori esaminano le proposte artistiche ricevute. Selezioni live regionali: ogni regione ospiterà eventi con una giuria locale per individuare la miglior band. Finale nazionale ad Arezzo: le 20 migliori band regionali verranno valutate da una giuria di esperti del settore musicale, che decreterà le 12 finaliste. La fase conclusiva si terrà a ottobre 2025 e proclamerà il vincitore assoluto.

Sezioni Speciali del Contest Oltre alla competizione principale, Arezzo Wave offre altre opportunità:

Contest Cover “Paolo Benvegnù” : una sezione dedicata all’omaggio dell’artista recentemente scomparso, storico leader degli Scisma, vincitori dell’edizione 1996 di Arezzo Wave.

: una sezione dedicata all’omaggio dell’artista recentemente scomparso, storico leader degli Scisma, vincitori dell’edizione 1996 di Arezzo Wave. Arezzo Wave Music School: un contest riservato agli studenti delle scuole superiori della Toscana, con la finale prevista per la seconda settimana di giugno ad Arezzo.

Premi e Opportunità Uniche Grazie al sostegno del bando Nuovo Imaie, Arezzo Wave ha garantito negli ultimi anni un premio di 10.000 euro destinato alla promozione live dei vincitori. Anche per il 2025, questa importante opportunità sarà disponibile per la band che rispetterà i parametri stabiliti dal bando ufficiale (consultabile su nuovoimaie.it al momento della pubblicazione).

Un’Esperienza Musicale di Rilievo Internazionale Arezzo Wave non è solo un contest, ma una vera e propria vetrina internazionale per gli artisti emergenti. Nel 2024, grazie alla collaborazione con il Musexpo di Los Angeles, i Piqued Jacks, vincitori del contest 2016, si sono esibiti al prestigioso festival californiano, confermando l’impegno del festival nel promuovere la musica emergente anche fuori dai confini nazionali.

Partecipa e Fai Brillare il Tuo Talento! Non perdere l’occasione di entrare a far parte di un viaggio musicale straordinario. Iscriviti ora e fai sentire la tua voce!