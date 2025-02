Settore giovanile amaranto: weekend di emozioni e grandi risultati

Primavera 4 | Arezzo – Trapani 4-3

Match spettacolare per la Primavera amaranto, che supera il Trapani 4-3 al termine di una gara intensa. Nonostante il vantaggio iniziale degli ospiti al 13′ con Di Caro, l’Arezzo reagisce e ribalta il punteggio grazie a Celli, Concetti e Sussi, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa il Trapani accorcia con Chiaja e trova il pareggio al 42′ su un errore difensivo, ma nel recupero Errunghi firma il gol vittoria con un preciso colpo di testa su cross di Sussi.

Under 17 | Pineto – Arezzo 0-1

L’Arezzo domina il match e porta a casa una meritata vittoria per 1-0. Dopo un primo tempo senza reti, gli amaranto aumentano la pressione nella ripresa. Valenti colpisce la traversa al 57′, mentre Fratini e Fiacchini sfiorano il vantaggio. All’85’, Tramonti sigla il gol decisivo con un gran tiro da fuori area. Ottima prova di carattere per la squadra di Bernardini.

Under 16 | Vis Pesaro – Arezzo 1-1

Pareggio in trasferta per l’Under 16, che subisce un gol su calcio piazzato nei primi minuti ma reagisce con carattere. Dopo alcune occasioni fallite, al 15′ della ripresa Ulivieri trova il pareggio con un preciso tiro rasoterra. Gli amaranto continuano ad attaccare, ma la partita si chiude sull’1-1.

Under 15 | Pineto – Arezzo 1-0

Sconfitta di misura per l’Arezzo, in una gara equilibrata. Nel primo tempo Centi sfiora il vantaggio, ma il Pineto prende campo e al 70′ segna il gol decisivo. L’Arezzo prova a reagire, colpendo un palo con Moschino e impegnando il portiere avversario in più occasioni, ma senza trovare il pareggio. Ottime le prestazioni di Laurentini e del capitano Belli.

Under 14 PRO | Arezzo – Pisa 3-2

Gara emozionante e ricca di colpi di scena per l’Under 14, che vince 3-2 contro il Pisa. L’Arezzo parte forte e passa in vantaggio con Laurenzi, ma il Pisa pareggia con Nguessan. Franci riporta avanti gli amaranto al 50′, ma gli ospiti ristabiliscono la parità al 67′. Al secondo minuto di recupero, Gherardi firma il gol vittoria, regalando all’Arezzo tre punti preziosi.

Credits foto: S.S. Arezzo