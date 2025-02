Edilizia popolare ad Arezzo: azzerata la morosità colpevole, più risorse per la manutenzione

Arezzo investe nella manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con un totale di 6,55 milioni di euro destinati agli interventi previsti per il 2025. Tra questi, 3,05 milioni di euro provengono dai fondi PNRR per la riqualificazione dell’immobile di via Montale, ormai completata al 70% e con termine lavori fissato per luglio.

L’assessore Monica Manneschi e il presidente di Arezzo Casa, Lorenzo Roggi, hanno sottolineato in conferenza stampa la necessità di una riforma strutturale dell’edilizia popolare a livello nazionale, evidenziando come le risorse disponibili siano ancora insufficienti per un piano di recupero complessivo. Nonostante ciò, il Comune continua a investire, destinando l’intero canone di concessione – circa 130mila euro annui – alla manutenzione straordinaria degli immobili.

Un risultato significativo riguarda la gestione della morosità: grazie a un monitoraggio attento e interventi tempestivi, la morosità colpevole è stata completamente azzerata nel 2023 rispetto ai 138mila euro del 2022, permettendo il recupero di 10 alloggi.

Per il 2025 sono previsti diversi interventi, tra cui:

Via Funghini : impermeabilizzazione e rifacimento facciate (280mila euro, lavori da settembre 2025 a primavera 2026).

: impermeabilizzazione e rifacimento facciate (280mila euro, lavori da settembre 2025 a primavera 2026). Via degli Accolti : rifacimento coperture e prospetti (400mila euro, inizio nel 2026).

: rifacimento coperture e prospetti (400mila euro, inizio nel 2026). Via Montale e via Tortaia : riqualificazione ed efficientamento energetico (2,2 milioni di euro, conclusione prevista a luglio).

: riqualificazione ed efficientamento energetico (2,2 milioni di euro, conclusione prevista a luglio). Via Tortaia : manutenzione copertura piana (180mila euro).

: manutenzione copertura piana (180mila euro). Via Darwin : manutenzione facciate ed esterni (130mila euro, avvio imminente).

: manutenzione facciate ed esterni (130mila euro, avvio imminente). Via Ristoro : consolidamento di 24 terrazze (180mila euro, inizio primavera).

: consolidamento di 24 terrazze (180mila euro, inizio primavera). Via San Bernardino da Siena: manutenzione terrazze e prospetti (130mila euro, avvio in autunno).

L’assessore al bilancio, Alberto Merelli, ha evidenziato come il finanziamento straordinario di 2 milioni di euro ottenuto nel 2023 sia stato un evento eccezionale e non replicabile ogni anno. La vera sfida per il futuro sarà quindi individuare risorse costanti per garantire il mantenimento del patrimonio abitativo pubblico.