Ancora ottimi risultati per gli atleti della U.P. Policiano in campo nazionale

Quest’oggi gli atleti della Polisportiva Policiano si sono cimentati in due competizioni di livello nazionale e internazionale.

Ad Acireale, in Sicilia, nel Trofeo Carnevale, gara internazionale di 10 km, l’atleta della Polisportiva Policiano Simon Loitanyang ha perso in volata contro Osama Zoghlami, con i rispettivi tempi di 30’19” per l’azzurro e 30’21” per l’atleta aretino.

A Carrara, in occasione della gara nazionale di 10 km e 21,097 km, gli atleti della Polisportiva Policiano hanno ottenuto brillanti risultati.

Nella gara di 10 km, Michele Pastorini (classe 1991), dopo aver condotto la gara sempre in testa, ha vinto allungando nel finale con il tempo di 31’46”, staccando Girma Castelli del G.S. Orecchiella Garfagnana di 6”. In campo femminile, ottima la prestazione di Emanuela Picchirilli, classificata al 1° posto nella categoria Over 60.

Nella gara di mezza maratona (21,097 km), ancora grandi soddisfazioni per i colori della U.P. Policiano: 2° posto assoluto per Alessandro Tartaglini con il tempo di 1h13’10” e, soprattutto, i primi due posti in campo femminile con Giulia Sadocchi, che ha ottenuto un eccellente tempo di 1h22’56”, e Noemi Trippi, 2^ in 1h23’37”. Buoni anche l’11° posto assoluto di Fabrizio Sisi con 1h19’32” e il 34° posto di Alessandro Nespoli con 1h23’37”.

Prossimo appuntamento:

Domenica 23 febbraio a Soci di Bibbiena, in occasione della 10ª edizione della Mezzamaratona del Casentino, alla quale hanno già aderito circa 200 atleti.