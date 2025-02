Gianluca Volpe, 28 anni, originario della Campania ma cresciuto a Tegoleto, è stato trovato morto a Tenerife in circostanze ancora da chiarire. La magistratura spagnola ha disposto l’autopsia per determinare le cause del decesso. Dalle prime verifiche non emergerebbero segni di violenza, ma le indagini restano aperte. Il consolato di Arona ha informato le autorità italiane, mentre i Carabinieri hanno comunicato la notizia alla famiglia.

Foto: Facebook