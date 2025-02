TSD: nessun piano per il futuro, sindacati in pressione – Nuovo incontro al Ministero

Mercoledì vertice con Mimit, Ministero del Lavoro e FiberCop

Si è concluso senza sviluppi concreti l’incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, mentre fuori i lavoratori di TSD presidiavano la sede. La Telco Soluzioni Digitali, attiva nel settore delle telecomunicazioni per la costruzione e manutenzione delle reti di FiberCop, conta 100 dipendenti ad Arezzo, 400 in Toscana e 700 in tutta Italia. Molti di loro non hanno ancora ricevuto due mensilità e restano senza certezze sul proprio futuro.

“TSD si è presentata senza soluzioni”, ha dichiarato Alessandro Tracchi, segretario provinciale della CGIL. “Hanno parlato di una riorganizzazione del debito, ma non hanno fornito garanzie sui pagamenti. L’unica certezza è la richiesta di cassa integrazione almeno fino a fine marzo. Nessun piano di rilancio, solo un tentativo di guadagnare tempo. Nel frattempo, i lavoratori che possono, stanno cercando impiego altrove, impoverendo ulteriormente l’azienda.”

Secondo il sindacato, l’attuale crisi è il risultato di mesi di operazioni societarie poco chiare, tra cessioni di rami d’impresa e affitti che hanno aggravato l’incertezza. “Sembra un gioco di scatole cinesi fatto sulla pelle dei lavoratori, in un settore che dovrebbe crescere invece di trovarsi in crisi”, ha aggiunto Tracchi.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 19 febbraio a Roma. Oltre a TSD e ai rappresentanti ministeriali, parteciperanno anche FiberCop e il Ministero del Lavoro per accelerare le procedure relative alla cassa integrazione.