⚠️ Nota Bene: Anche oggi le stelle hanno qualcosa da dirti, ma la vera domanda è… hai il coraggio di ascoltarle?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Oggi la tua impazienza raggiungerà livelli olimpionici. Se devi aspettare più di cinque secondi per qualcosa, probabilmente lancerai oggetti. Sii gentile con le persone… o almeno con i muri.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti senti stanco, svogliato e irritabile. Insomma, sei semplicemente te stesso. Oggi concediti un po’ di relax, magari con una cena abbondante. Aspetta, lo fai già tutti i giorni.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi cambierai idea su qualcosa almeno 20 volte. Peccato che la gente intorno a te abbia già smesso di seguirti alla seconda. Se vuoi farti capire, prova con i sottotitoli.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti trascurato e oggi farai il broncio fino a quando qualcuno non ti chiederà cosa c’è che non va. Peccato che la risposta sarà “niente” e continuerai a soffrire in silenzio… ma con stile.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai voglia di brillare, ma oggi sembra che il mondo abbia messo i riflettori su qualcun altro. Prendila con filosofia o, meglio ancora, ricorda a tutti chi è la vera star della situazione (spoiler: secondo te, sei sempre tu).

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi noterai dettagli insignificanti che ti rovineranno la giornata. Sì, quel quadro è storto di mezzo millimetro. No, non puoi rifare il mondo a tua immagine e somiglianza.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Dovrai prendere una decisione. Lo so, è terribile. Ma procrastinare non risolverà nulla, a meno che tu non abbia intenzione di aspettare che il problema si dissolva per magia. (Spoiler: non succederà).

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti potente, magnetico e misterioso. Peccato che oggi il tuo sguardo intenso verrà interpretato come “ha bisogno di uno psicologo?”. Controlla la tua aura dark, altrimenti la gente scapperà.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Oggi sognerai di mollare tutto e partire per un viaggio improvvisato. Poi ti ricorderai che hai mille scadenze e il portafoglio vuoto. Tranquillo, c’è sempre la fuga mentale.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Il tuo senso del dovere oggi è fuori controllo. Rilassati un attimo, la Terra continuerà a girare anche se non controlli la produttività di tutti. Davvero, provaci.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Ti senti più strano del solito, e visto che sei già fuori dagli schemi, oggi potresti sembrare direttamente un alieno. Se qualcuno ti guarda male, prendilo come un complimento.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sei più emotivo del solito e oggi potresti piangere guardando un cartone animato. Va bene essere sensibili, ma magari cerca di non commuoverti davanti alla pubblicità dei biscotti.